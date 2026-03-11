Carballo invertirá casi 365.000 euros en solucionar deficiencias de saneamiento

Una de las actuaciones se llevará a cabo en el cruce entre la Gran Vía y la Vila de Laxe Cedida

El Concello de Carballo invertirá cerca de 365.000 euros en la mejora y ampliación de la red municipal de saneamiento y abastecimiento con el objetivo de corregir diversas deficiencias detectadas en distintos puntos del municipio. El proyecto, que actualmente se encuentra en fase de licitación, contempla diez actuaciones repartidas entre el núcleo urbano y varias parroquias, destinadas a mejorar el funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas y resolver problemas que afectan tanto al medio ambiente como al servicio que reciben los vecinos.

Las deficiencias fueron detectadas a lo largo de los últimos años durante las labores de mantenimiento y explotación de las redes municipales. En algunos casos se trata de infraestructuras deterioradas o con problemas de funcionamiento, mientras que en otros existen núcleos o viviendas que todavía no disponen de conexión a la red pública de saneamiento o abastecimiento.

Una de las intervenciones se realizará en la estación de bombeo de A Canosa, donde el sistema actual presenta un deterioro importante. El contenedor que alberga el pozo de bombeo sufre problemas de estanqueidad que provocan filtraciones de agua y vertidos de aguas residuales al exterior. Esta situación, además de generar problemas ambientales, provoca que el sistema bombee agua de lluvia en determinadas ocasiones, aumentando el consumo energético y enviando agua innecesaria a la depuradora. La actuación consistirá en sustituir la estructura existente por una nueva instalación más segura y eficiente, manteniendo los equipos hidráulicos y eléctricos actuales.

Otra de las actuaciones previstas se desarrollará en la estación de tratamiento de agua potable de Bardoso-Carral. En este punto se ha detectado un problema en la evacuación del agua utilizada para la limpieza de los filtros. Cuando se realiza este proceso, el sistema actual no es capaz de absorber todo el caudal generado, lo que puede provocar vertidos al entorno natural. Para evitar esta situación se habilitará un sistema que permitirá recircular esa agua hacia el depósito de captación, evitando así su vertido y mejorando el aprovechamiento del recurso.

En el casco urbano también se ejecutarán varias mejoras relacionadas con la gestión de las aguas pluviales. En el cruce de la Gran Vía con la rúa Vila de Laxe, por ejemplo, las aguas de lluvia están conectadas actualmente a la red de aguas residuales, lo que puede provocar sobrecargas en el sistema durante episodios de precipitaciones intensas. La actuación permitirá redirigir estas aguas hacia la red de pluviales existente, separando ambos sistemas y mejorando el funcionamiento de la red.

Una situación similar se produce en la rúa Isidro Parga Pondal, donde las aguas pluviales procedentes del entorno del colegio Xesús San Luis Romero también están conectadas a la red de fecales. La obra prevista permitirá separar estas conducciones y conectar el sistema de pluviales con la red adecuada, evitando así la saturación de la red de saneamiento.

En la calle Ramón Louzao se instalarán por primera vez redes de saneamiento y abastecimiento, ya que actualmente la zona carece de estos servicios básicos. Por último, el proyecto incluye una intervención en la rúa Tomiño, donde se producen frecuentes encharcamientos en periodos de lluvia que dificultan el tránsito de peatones y generan molestias al vecindario. La obra permitirá mejorar la recogida de aguas pluviales y evitar la acumulación de agua en esta zona.

Las parroquias concentrarán buena parte de las actuaciones previstas. En Oza se ejecutarán mejoras en varios puntos donde actualmente no existe red de saneamiento, lo que obliga a algunas viviendas a recurrir a sistemas individuales. El proyecto permitirá canalizar correctamente las aguas residuales de estas viviendas hacia la depuradora, además de ampliar la red de abastecimiento para garantizar el suministro de agua potable en zonas que todavía no cuentan con conexión.

Otra actuación relevante se desarrollará en Rebordelos, donde varias viviendas vierten sus aguas residuales a una fosa séptica que no cumple con los estándares ambientales actuales. El proyecto permitirá eliminar esta instalación y conectar las viviendas a la red municipal, mejorando así la gestión de los vertidos.

También se actuará dos núcleos de la parroquia de Sofán. En Periscal de Abaixo, que carece de red de saneamiento, las obras permitirán construir una nueva infraestructura para recoger las aguas residuales de las viviendas y conducirlas hasta la depuradora, mediante un sistema adaptado a las características del terreno. Además, O Seixal se ejecutará una nueva red de saneamiento para dar servicio a varias viviendas que actualmente no disponen de esta infraestructura.