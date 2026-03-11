El Centro Comercial Aberto de Carballo organiza una campaña por el Día del Padre

Campaña del padre

'El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo pone en marcha una nueva campaña para dinamizar el comercio local coincidiendo con la celebración del Día del Padre. La iniciativa busca premiar la fidelidad de la clientela y, al mismo tiempo, promover las compras en los establecimientos de proximidad.

Bajo la idea de que existen miles de razones para celebrar esta fecha, la campaña pretende reconocer todos esos pequeños gestos cotidianos de los padres que se transforman en amor, cuidados y cariño dentro de la familia.

“Polas carreiras no parque, polas tiritas e os abrazos, polas tardes sen reloxo, polos teus ombreiros” son los mensajes elegidos para identificar los establecimientos participantes, convirtiendo así esta celebración en una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y apoyar el comercio de siempre a la hora de encontrar el regalo perfecto. La promoción se desarrollará del 12 al 22 de marzo, ambos inclusive.

Durante ese período, las personas que realicen compras en cualquiera de los 48 establecimientos participantes recibirán papeletas, que deberán rellenar con sus datos de contacto para participar en el sorteo de cuatro cheques de 50 euros, que podrán gastar posteriormente en cualquiera de los comercios asociados al Centro Comercial Abierto de Carballo.

El sorteo se celebrará el 24 de marzo, a las 14:00 horas, y podrá seguirse en directo a través de la cuenta de Instagram del CCA, permitiendo que toda la clientela conozca en tiempo real el desarrollo del proceso y la identidad de las personas ganadoras.

La presidenta de la entidad, Silvana Rama Corral, destacó que este tipo de campañas buscan ir más allá del incentivo comercial. “Iniciativas como esta non só axudan a activar o comercio local en datas sinaladas, senón tamén pretenden premiar ás persoas que cada día confían no comercio local para facer as súas compras”, señaló.