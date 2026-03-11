Mi cuenta

El ornitólogo José Luis Rabuñal imparte una conferencia en el Casino de Carballo este viernes

Dará comienzo a las 20.00 horas, con entrada libre y gratuita 

Redacción
11/03/2026 21:04
jose luis rabuñal
José Luis Rabuñal
IG
El Instituto de Estudos Bergantiñáns organiza una conferencia del reconocido ornitólogo José Luis Rabuñal Patiño, presidente de honor del grupo naturalista Hábitat, socio de la Sociedade Galega de Ornitoloxía y gran experto en la identificación de aves. Será este viernes 13 de marzo en el Casino de Carballo a partir de las 20.00 horas. 

Las investigaciones de Rabuñal Patiño en este campo comenzaron en el año 1979, centradas sobre todo en el estuario del río Anllóns, un espacio en el que realizó más de 5.000 visitas y a la laguna y playa de Laxe, que visitó en más de 3.000 ocasiones. Él fue quien descubrió las primeras aves americanas que llegaron a estos dos lugares arrastradas por las borrascas procedentes del océano Atlántico. 

Llegó a identificar y documentar más de 230 de estas aves. Gran experto Además de la ornitología, Rabuñal Patiño conoce con detalle otros tipos de animales en la zona: mamíferos, reptiles, anfibios o insectos; así como cantidad de especies da flora. Mañana hablará de estos diferentes campos en Carballo. Será presentado por el historiador Luis Giadás. Participará también el ornitólogo carballés Xabi Varela, quien hablará de su relación con Rabuñal.

