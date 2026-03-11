Más de 80 vídeos participan en el certamen de Enreguéifate

Estreno en Carballo de 'Territorio Regueifa' Mar Casal

El proyecto Enreguéifate acaba de cerrar el plazo de inscripción del certamen de regueifas en vídeo, destacando la buena acogida de esta edición. En total se han presentado 84 videos entre las dos categorías del concurso, la general y la escolar. La organización destaca la diversidad de propuestas recibidas, que reflejan la vitalidad de un género capaz de conectar tradición y nuevos lenguajes creativos.

Dentro de la categoría escolar para alumnado no universitario gallego, participan 45 centros de toda la comunidad, entre los que se encuentran colegios de Ames, Arzúa, Carballo, Pontevedra, Santiago de Compostela y Teo, los seis concellos impulsores del proyecto, cuyo alumnado recibió formación sobre improvisación oral en esta novena edición de Enreguéifate.

Con el cierre de inscripciones, ahora comienza la fase de votación. Los encargados de valorar los trabajos son Laura Gil, técnica del servicio de Normalización Lingüística de Arzúa; Conchi Cochón, técnica del servicio en Pontevedra; Manolo Maseda, profesor y regueifeiro; y Séchu Sende, profesor, escritor y regueifeiro.

En total se entregarán ocho premios por cada categoría para reconocer la regueifa más brava, más aguda, más diversa, más reivindicativa, mejor cantada, mejor hablada, más inclusiva y la más ‘entroideira’. La entrega de los premios de este certamen tendrá lugar el jueves 16 de abril en el Teatro Principal de Pontevedra. Los videos participantes se encuentran disponibles en la página web del proyecto, enregueifate.gal.