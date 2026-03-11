Zocas y Aspaber colaboran de nuevo en una campaña de Pascua con arte en cartón

Germán Riveiro, de Zoca, junto a los usuarios de Aspaber, este miércoles Mar Casal

Los usuarios de Aspaber comenzaron con los preparativos de los regalos que se repartirán en la zapatería Zocas de Carballo un año más. La colaboración entre ambas entidades se ha convertido ya en una tradición en fechas señaladas como Navidad o Semana Santa, con el objetivo de dar visibilidad al trabajo que realizan día a día las personas usuarias de la asociación.

Para el responsable del establecimiento, Germán Riveiro, este tipo de iniciativas forman parte también de la filosofía del negocio. “Levo anos traballando con eles porque me gusta. A primeira vez que cheguei alí vin as cousas que facían, quedei flipando e ao final fan cousas moi chulas”, explica. Para Riveiro, lo más importante de estas acciones es que el trabajo realizado en Aspaber pueda ser conocido por toda la sociedad.

En esta ocasión, la encargada de llevar el timón de la campaña de Pascua es la artista Noelia Paz, que se desplazó hasta las instalaciones de la entidad para enseñar a los usuarios a elaborar adornos con cartón.

Los usuarios hacen los detalles

Estas piezas serán entregadas como regalo a quienes realicen compras en la zapatería carballesa durante los días de la campaña, permitiendo que cada cliente se lleve consigo una pequeña muestra del trabajo realizado por los usuarios de Aspaber.

En los últimos meses, la artista ha participado en diferentes proyectos culturales en Carballo. Entre ellos se encuentra la creación del árbol que pudo verse durante la Navidad en la carpa del Concello, así como su participación en una propuesta artística presentada en el Fiot, Xesto.

Noelia Paz, durante el taller Mar Casal

En aquella ocasión, desde el propio festival explicaban que en la obra “a raíz convértese en arquitectura efémera, tecida con cartón e fibras. A obra conecta a memoria colectiva coa expresión individual: o movemento das raíces impulsa o xesto propio de cada persoa.”

Ahora, la escultora lalinense ejerce también como guía en el proceso creativo de los adornos que se repartirán en Zocas. Además de enseñar a los usuarios a elaborarlos, será la encargada de diseñar el escaparate especial que lucirá la tienda durante la Semana Santa, un espacio en el que también participarán los propios integrantes de Aspaber.

Los usuarios de Aspaber haciendo los detalles para la campaña de Pascua Mar Casal

Arte en cartón

La campaña está prevista que comience en la semana del 23 de marzo, por lo que todavía quedan varios días para ultimar los detalles antes de que pueda verse el resultado final del trabajo conjunto entre la artista y los usuarios de la asociación.

Por el momento, se mantiene cierto misterio en torno a la propuesta para dejar espacio a la sorpresa. Iniciativas como esta buscan poner el foco en la realidad de las personas que forman parte de Aspaber, personas que son mucho más que su discapacidad y que día tras día demuestran sus capacidades a través de las actividades que desarrollan en la entidad.“Ao final o que eles queren é que todo o mundo saiba os traballos que se fan alí, que son persoas que desempeñan unha labor como calquera outra persoa”, señala Riveiro.

Para Zocas, este tipo de colaboraciones forman ya parte de su identidad como comercio local, apostando por iniciativas que conectan el comercio con la realidad de la comunidad en la que se encuentra.