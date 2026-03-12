Carballo elaborará un mapa sociolingüístico escolar para coñecer a situación do galego
O Concello e a Real Academia Galega asinaron un acordo para levar a cabo este proxecto
A Real Academia Galega (RAG) e o Concello de Carballo asinaron onte o convenio de colaboración para a realización do mapa sociolingüístico escolar do municipio. O presidente da RAG, Henrique Monteagudo, e o alcalde, Daniel Pérez López, rubricaron o documento que formaliza a cooperación entre estas institucións para que o concello conte cun retrato preciso da situación do idioma entre a poboación máis nova co fin de avanzar nas accións de normalización do galego.
No acto tamén participaron María López-Sández, coordinadora do Seminario de Sociolingüística da RAG, e o concelleiro Ramón Varela Rodríguez en calidade de presidente da Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega Alingua, coa que a Academia asinou un acordo para impulsar accións a prol do idioma poñendo o foco na infancia. O presidente da RAG amosou a súa satisfacción por este acordo con Carballo, que, dixo, é “referente no mantemento do galego e exemplo para todo o país”.
Aínda así, indicou que “os bos datos globais do comportamento lingüístico, cun uso habitual da nosa lingua por riba do 80 % da poboación, non debe levarnos ao conformismo, senón servir de pulo para explorar novas vías de consolidación do idioma entre a xente máis nova, nun contexto moi cambiante”, apuntando á chegada de poboación inmigrante ou o contido de redes sociais noutros idiomas.
O alcalde subliñou que a lingua galega “forma parte da nosa identidade colectiva e tamén do noso futuro”, de aí a importancia de traballar coas novas xeracións para comprender cal é a súa realidade lingüística. “Para o Concello é fundamental contar con datos rigorosos que nos axuden a orientar as políticas de promoción da lingua galega e a seguir avanzando no proceso de normalización lingüística”, destacou Daniel Pérez, ao tempo que salientou a importancia de traballar conxuntamente coa RAG.
O estudio que se realizará grazas a este convenio, permitirá ter unha radiografía actual da situación e a partir dela, seguiranse “impulsando iniciativas que reforcen a presenza e o prestixio do galego entre a xente nova”, indicou Daniel Pérez. O de Carballo será o cuarto mapa sociolingüístico escolar no que traballará a RAG. O primeiro foi o do Concello de Ames no ano 2021, e despois en Santiago de Compostela en Pontevedra.
O mapa sociolingüístico escolar de Carballo é unha “ferramenta para profundar na identificación dos factores, axentes e contextos de socialización que aceleran ou frean o proceso de substitución do galego polo castelán”, indicou María López-Sández. Para iso faranse enquisas entre a comunidade educativa: alumnado, profesorado e familias.