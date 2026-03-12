Concurridas ferias en Carballo y Vimianzo gracias al buen tiempo

Feria de Carballo este jueves Mar Casal

Concurrida feria en Carballo este jueves, favorecida por el buen tiempo de la jornada. La variedad de plantas para el cultivo de las huertas, desde coles, repollo o cebollín, entre otros, fueron las grandes protagonistas del día, al estar en plena temporada de cultivos, que este año ya sufren un considerable retraso por las fuertes lluvias del invierno.

Las frutas, verduras y patatas también estuvieron muy demandadas en el mercado carballés. La feria de Vimianzo estuvo igualmente animada en esta jornada, aunque aquí dominan los artículos de textil y calzado, con menos protagonismo para la huerta.