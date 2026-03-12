Mi cuenta

Diario de Ferrol

Gadis apuesta por el deporte local y respalda el programa Correndo pola Costa da Morte

El fin de semana comienza el Circuito Coruña Corre, que llega a edición número 13

Redacción
12/03/2026 21:54
Carrera camarinas 27
Carrera en Camariñas el domingo pasado
IG
Gadis apuesta por una sociedad más activa y saludable colaborando con cientos de competiciones deportivas locales y pruebas de atletismo, que se celebran en distintos puntos de Galicia y Castilla y León. En este mes se intensifican los eventos por toda la geografía, que cuentan con el respaldo de la cadena de alimentación. 

Mañana comienza en A Coruña el Circuito Coruña Corre, que alcanza su 13ª edición, con la colaboración de la cadena de supermercados en las siete carreras programadas en distintos puntos de la ciudad herculina hasta el mes de noviembre. Otra de las citas clave es el programa Correndo pola Costa da Morte, que tras su arranque en Camariñas el domingo, recalará también en Vimianzo, Zas, Mazaricos, Dumbría, Muxía, Cee, Corcubión, Carnota y Fisterra, donde concluye en el mes de octubre. 

También el circuito Correndo por Ourense cuenta con la colaboración de Gadis y llegará a la ciudad en el mes de abril, con siete pruebas.

