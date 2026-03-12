La RAG y Carballo firman un convenio para realizar un mapa sociolingüístico escolar

Firma entre la RAG y el concello de Carballo Mar Casal

La Real Academia Galega (RAG) y el Ayuntamiento de Carballo han firmado un convenio de colaboración para la realización del mapa sociolingüístico escolar del municipio.

El presidente de la RAG, Henrique Monteagudo, y el alcalde carballés, Daniel Pérez, han firmado este jueves el documento que formaliza la cooperación entre ambas instituciones para que el ayuntamiento bergantiñán disponga de un retrato preciso de la situación del idioma entre la población más joven, con el objetivo de avanzar en las acciones de normalización del gallego.

"Nos alegra especialmente poder cerrar este acuerdo de cooperación con el ayuntamiento que es cabecera de la comarca de Bergantiños, referente en el mantenimiento del gallego y ejemplo para todo el país", ha comentado Monteagudo.

Ha destacado "los buenos datos globales del comportamiento lingüístico en la comarca, con un uso habitual de nuestra lengua por encima del 80 % de la población", pero ha pedido no caer en el "conformismo" sino apostar por "explorar nuevas vías de consolidación del idioma entre la gente más joven".

El regidor ha señalado que "es importante trabajar con las nuevas generaciones, escucharlas y comprender cuál es su realidad lingüística".

El Ayuntamiento quiere "contar con datos rigurosos que ayuden a orientar las políticas de promoción de la lengua gallega y a seguir avanzando en el proceso de normalización lingüística".

El mapa sociolingüístico escolar de Carballo se concibe como una herramienta para profundizar en la identificación de los factores, agentes y contextos de socialización que aceleran o frenan el proceso de sustitución del gallego por el castellano.

Además de aportar los instrumentos y protocolos de recogida de datos cuantitativos y cualitativos, el Seminario de Sociolingüística prestará apoyo y asesoramiento a los centros de enseñanza con el fin de favorecer la participación activa de toda la comunidad educativa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Carballo asumirá la gestión de los permisos y autorizaciones necesarias, así como la coordinación de la recogida de datos. Una vez completado este proceso, la RAG analizará la información y redactará el informe final con los resultados del estudio.

Será el cuarto mapa sociolingüístico escolar en el que trabajará la RAG tras los de Ames, Santiago y Pontevedra.