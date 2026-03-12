Una treintena de empresas ofrecen más de 120 oportunidades laborales en la Feira de Emprego de Carballo

Las empresas realizaron entrevistas a los participantes en la Feira de Emprego de Carballo Mar Casal

El Fórum Carballo acogió este jueves la XIX edición de la Feira de Emprego Talento Xove organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña, un encuentro que reunió a cerca de 200 jóvenes en busca de una oportunidad laboral y a 29 empresas con más de 120 procesos de selección abiertos en distintos sectores profesionales.

El evento, celebrado durante la mañana, volvió a convertirse en un punto de encuentro entre empresas que necesitan incorporar personal y jóvenes de entre 16 y 29 años interesados en acceder al mercado laboral o en orientar su futuro profesional. La feria permitió a los asistentes conocer de primera mano qué perfiles demandan actualmente las compañías y establecer un contacto directo con los responsables de selección.

El acto de inauguración contó con la participación del alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y de la vicepresidenta segunda de la Cámara, Luz Pardo. Durante su intervención, Pardo destacó la evolución que ha experimentado el mercado laboral en los últimos años y la importancia de las habilidades personales más allá de la formación académica. “Antes dicíase que o máis importante era ter un título. Hoxe sabemos que hai algo igual ou incluso máis importante: a actitude”, señaló, subrayando que las empresas valoran especialmente perfiles con capacidad de aprendizaje, adaptación y trabajo en equipo.

En este sentido, recordó que muchas carreras profesionales comienzan con una primera experiencia laboral o una entrevista que abre nuevas oportunidades. Por su parte, el alcalde de Carballo puso el foco en la importancia de iniciativas que faciliten el acceso al empleo juvenil. “Hoxe estamos aquí para falar de oportunidades”, afirmó, recordando que dar los primeros pasos en el mercado laboral no siempre resulta sencillo para los jóvenes.

Cando falamos de emprego xuvenil, non falamos só de economía. Falamos de futuro, de talento, de innovación e tamén de fixar poboación no noso territorio Daniel Pérez, alcalde de Carballo

En este sentido, destacó que espacios como la feria permiten conocer empresas, dialogar directamente con sus responsables y descubrir qué perfiles profesionales se están demandando en cada momento. El regidor también subrayó la relevancia que tiene el empleo juvenil para el futuro del territorio. “Cando falamos de emprego xuvenil, non falamos só de economía. Falamos de futuro, de talento, de innovación e tamén de fixar poboación no noso territorio”, explicó.

Durante la jornada, los participantes pudieron conocer las oportunidades laborales ofrecidas por empresas de sectores muy diversos. Entre las áreas profesionales con vacantes destacan administración y gestión, comercio y marketing, hostelería y turismo, electricidad, fabricación mecánica, logística, recursos humanos, transporte, seguridad, alimentación o medioambiente, entre otras.

Entre las compañías participantes se encontraban APECCO, Arce Clima, Carrefour, Citanias, Commcenter, Dia Group, El Corte Inglés, Espazo Nature, Eulen Flexiplan, Fridama, Fuerzas Armadas, Gadisa, Genesal Energy, Grupo Aluman, Grupo Atlante, Grupo Externa, Grupo Gestán, Grupo Nortempo, Grupo Temporing, Integra Cee, Inusual, Jardanay, LnConsultores, Nauterra (Grupo Calvo), Nordés Ancín y Vegalsa-Eroski. También participaron Axober y el polígono de Carballo y la bolsa de empleo municipal. Además de los encuentros con las empresas, el programa incluyó talleres de empleabilidad y asesoramiento.