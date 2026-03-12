Voces referentes del panorama digital actual se podrán escuchar en el festival Carballo Interplay

Samantha Hudson y María Barrier estarán en el Carballo Interplay IG

El festival de contenido digitales, el Carballo Interplay, que se celebra en esta localidad del 16 al 19 del mes de abril, continúa desvelando su programación, con artistas y programas referentes del panorama nacional. Es el caso de Samantha Hudson y María Barrier, integrantes de ‘Bimboficadas’, que se harán cargo este año de ‘Rajando con…’, uno de los formatos clásicos del certamen, llevando al escenario la esencia de su popular podcast en un espectáculo único que solo podrá disfrutarse en directo.

Tendrá lugar el viernes 17 de abril en el mercado municipal (22.00 horas). Será la primera vez que Samantha Hudson y María Barrier acerquen a Galicia este proyecto sonoro, que se suma a una programación de la que ya forma parte Pop y Muerte, el podcast conducido por Kiko Amat y Benja Villegas, que podrá escucharse en directo el sábado 18 de abril, también en el mercado municipal. El esta edición número 13 del festival se podrán escuchar algunas de las voces más reconocibles y estimulantes del panorama digital actual.

Samantha Hudson, artista e icono de la generación Z, y María Barrier, periodista y actriz, son las creadoras de ‘Bimboficadas’, un podcast en el que combinan humor, ironía y una mirada crítica muy personal. Su participación en el festival hará que ‘Rajando con…’ incorpore la esencia de este formato, que revisita con retranca y sin filtros cuestiones de actualidad como la identidad de género, la precariedad laboral, la salud mental o los debates de la esfera pública a través de la sátira, la cultura pop y el comentario social.

Samantha Hudson es cantante, compositora, productora, guionista, actriz y una de las figuras más emblemáticas de la contracultura contemporánea, categoría que ha alcanzado gracias a un discurso crítico y vanguardista y a una trayectoria musical que juega con los paradigmas del género y de la libertad de expresión, teniendo su mayor exponente en sus impactantes espectáculos en directo.

Por su parte, María Barrier es periodista y actriz. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con medios como Acero y Metal Magazine, ha presentado coloquios para Filmin y para artistas musicales, y participa también en el podcast ‘Esta noche libro’, de la cadena Ser.

El festival está organizado por el Concello de Carballo, con el apoyo de la Diputación y de la Xunta. Apuesta por el ecosistema creativo en gallego con iniciativas como el Premio a la Creación Digital Gallega, dirigido a canales y proyectos publicados en nuestra lengua en plataformas como YouTube, TikTok o Instagram, y el Premio a la Producción de Contenido Digital en Gallego. En los últimos años, el certamen refuerza su apuesta para visibilizar, profesionalizar y acompañar a creadores con contenido gallego en la red.