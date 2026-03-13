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Carballo

Axober, Fonteboa y el polígono de Carballo organizan las segundas jornadas de logística

Será el día 26 de marzo en el edificio de servicios múltiples de Coristanco

A. Pérez Cavolo
13/03/2026 21:39
Una de las actividades de Axober
Archivo
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El edificio de servicios múltiples de Coristanco acogerá el próximo 26 de marzo la II Jornada Logística ‘Actualización, innovación y talento’, un encuentro que reunirá a profesionales, empresas y especialistas para analizar los retos y oportunidades de un sector clave para la economía gallega. La iniciativa está organizada por Axober, la EFA Fonteboa y el Polígono de Carballo

La jornada tendrá con un programa de ponencias y mesas de debate centradas en el futuro de la logística, el papel de la Formación Profesional y la incorporación de nuevas tecnologías en procesos de almacenamiento, automatización y digitalización empresarial.

 El evento contará con la participación de representantes de empresas y entidades como Conservas Calvo, Visual Retail Business, Fluenzia Industrial Tech., AR Racking o Inforges IT Services. Además, se celebrará una mesa sobre el impacto de las ayudas públicas en la logística con representantes del Clúster da Función Loxística de Galicia, el IGAPE y la Confederación de Empresarios de A Coruña. La jornada, de inscripción gratuita, es abierta.

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