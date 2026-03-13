Axober, Fonteboa y el polígono de Carballo organizan las segundas jornadas de logística
Será el día 26 de marzo en el edificio de servicios múltiples de Coristanco
El edificio de servicios múltiples de Coristanco acogerá el próximo 26 de marzo la II Jornada Logística ‘Actualización, innovación y talento’, un encuentro que reunirá a profesionales, empresas y especialistas para analizar los retos y oportunidades de un sector clave para la economía gallega. La iniciativa está organizada por Axober, la EFA Fonteboa y el Polígono de Carballo.
La jornada tendrá con un programa de ponencias y mesas de debate centradas en el futuro de la logística, el papel de la Formación Profesional y la incorporación de nuevas tecnologías en procesos de almacenamiento, automatización y digitalización empresarial.
El evento contará con la participación de representantes de empresas y entidades como Conservas Calvo, Visual Retail Business, Fluenzia Industrial Tech., AR Racking o Inforges IT Services. Además, se celebrará una mesa sobre el impacto de las ayudas públicas en la logística con representantes del Clúster da Función Loxística de Galicia, el IGAPE y la Confederación de Empresarios de A Coruña. La jornada, de inscripción gratuita, es abierta.