Carballo da un salto en su promoción de las ciencias gracias a fondos europeos

Iglesias, Andrade, Bolón, Pérez y Calvo, en la presentación del proyecto que se financiará con fondos europeos Mar Casal

Carballo dará un salto en su estrategia de promoción del conocimiento científico gracias a un proyecto de divulgación que contará con financiación directa de la Unión Europea. El municipio ha logrado cerca de 350.000 euros para desarrollar ‘Talento Quilómetro Cero’ (TALK0), una iniciativa que busca acercar la ciencia a la ciudadanía y reforzar la conexión entre investigación, empresa y sociedad.

“A ciencia non pertence só ás universidades ou aos laboratorios; pertence á sociedade. Queremos que forme parte do presente e tamén do futuro de Carballo”, afirmó el regidor Daniel Pérez, durante la presentación del proyecto en la que estuvo acompañado por el concejal de Fondos Europeos, Iván Andrade, la investigadora carballesa Verónica Bolón, el presidente de Nauterra, Luciano Calvo, y el presidente de Axober, Diego Iglesias.

Colaboración

Esta conexión entre investigación, empresa y sociedad no es solo uno de los objetivos del proyecto, sino también la base de su puesta en marcha. Para desarrollar el proyecto, el Concello contará con la colaboración de la Universidade da Coruña y la Academia Joven de España, que aportarán conocimiento científico y experiencia investigadora al programa, y de Nauterra y Axober, que contribuirán a reforzar la conexión con las empresas del municipio.

En este sentido, Pérez aseguró que “a colaboración entre administración pública, empresas, universidades e sociedade é fundamental para construír futuro” y, además, defendió la necesidad de trabajar de manera conjunta para impulsar proyectos capaces de generar innovación y oportunidades.

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El alcalde carballés insistió en que la ciencia no puede entenderse como una realidad alejada de la vida cotidiana de la ciudadanía. Según explicó, el proyecto pretende precisamente romper esa barrera tradicional entre el ámbito académico y la sociedad. Al respecto de esta colaboración, el presidente de Nauterra destacó el compromiso histórico de la compañía con Carballo y defendió la importancia de apoyar iniciativas que impulsen el talento local. “Sempre confiamos na materia prima e na materia gris que hai en Carballo. Aquí sempre houbo talento e estou convencido de que hai un gran futuro para seguir desenvolvendo ese talento quilómetro cero”, señaló.

Desde el ámbito científico, Verónica Bolón, representante de la Universidade da Coruña y de la Academia Joven de España, explicó que el proyecto permitirá acercar la investigación a la ciudadanía de una forma directa y participativa. “Queremos levar a ciencia a todo o territorio e tamén ás escolas, para que o alumnado coñeza de primeira man quen son as persoas investigadoras e como o seu traballo inflúe na nosa vida diaria”, afirmó. Por su parte, Diego Iglesias destacó que el proyecto representa una oportunidad para fortalecer la relación entre investigación y empresa. Según explicó, muchas empresas locales desarrollan procesos innovadores que a menudo pasan desapercibidos fuera del ámbito empresarial, por lo que iniciativas como TALK0 permiten visibilizar ese potencial.

Talento investigador

El objetivo central de TALK0 es convertir la divulgación científica en una herramienta para dinamizar el municipio y para despertar el interés por la investigación entre la población, especialmente entre los jóvenes. Al respecto, Iván Andrade subrayo que una de las ideas centrales del proyecto es poner en valor el talento existente en el propio territorio. La iniciativa se inspira en el concepto de ’talento kilómetro cero’, una expresión que hace referencia a la capacidad innovadora que existe tanto en el ámbito investigador como en el tejido empresarial local.

“Queremos visibilizar non só o talento investigador, senón tamén o talento que hai nas empresas de Carballo”, indicó Andrade, que enfatizó la importancia de conectar el conocimiento científico con la realidad económica del municipio. Para el concejal, la divulgación científica puede convertirse también en una herramienta para impulsar vocaciones tecnológicas, mejorar la competitividad empresarial y fortalecer la relación entre universidad y empresa.

Queremos que Carballo sexa un exemplo de como un concello pode converter a ciencia nun elemento central da súa identidade e tamén do seu desenvolvemento Daniel Pérez, alcalde de Carballo

El programa TALK0 se desarrollará durante dos años y contará con un amplio calendario de actividades abiertas al público. Una de las acciones centrales será la organización en Carballo de la Noche Europea de las Personas Investigadoras, un evento que se celebra simultáneamente en numerosas ciudades europeas con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía a través de talleres, demostraciones, experimentos y charlas divulgativas.

Además, investigadores e investigadoras visitarán los doce centros educativos del municipio, donde desarrollarán talleres, conferencias y retos científicos dirigidos al alumnado. Estas actividades permitirán que los estudiantes conozcan de cerca cómo se desarrolla la investigación científica y qué impacto tiene en la vida cotidiana. El programa carballés incluirá también encuentros entre científicos, empresas y ciudadanía, actividades divulgativas en espacios públicos y propuestas orientadas a fomentar vocaciones científicas entre los jóvenes.

Estas actividades comenzarán a desarrollarse previsiblemente a partir del mes de junio con un calendario continuo de actividades destinadas a acercar el conocimiento científico a la ciudadanía.

El alcalde de Carballo concluyó señalando que la iniciativa representa una oportunidad para consolidar la ciencia como uno de los pilares del futuro del municipio. “Queremos que Carballo sexa un exemplo de como un concello pode converter a ciencia nun elemento central da súa identidade e tamén do seu desenvolvemento”, afirmó.