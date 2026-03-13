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Carballo

El Nissan Micra 100% eléctrico causa expectación en la feria de Carballo

El vehículo fue uno de los modelos que presentó el grupo Dimolk en la feria del fin de semana 

Redacción
13/03/2026 23:41
Nissan Micra eléctrico en la Feira de Oportunidades
Nissan Micra eléctrico en la Feira de Oportunidades
IG
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Los trabajadores de ventas de Antana Motor, concesionario Nissan-Carballo del Grupo Dimolk dieron fe de las buenas sensaciones y curiosidad despertada que registró el innovador Nissan Micra en la Feira de Oportunidades celebrada el pasado fin de semana.  

Se trata de un producto rompedor de la marca nipona 100% eléctrico, que lo remodela como uno de los más emblemáticos. El auto permite una holgada autonomía, de 408 kilómetros, aspectos atractivo y juvenil, conservando cartel para todos los públicos, con un precio desde los 18.450 euros.

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