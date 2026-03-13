Carballo
El Nissan Micra 100% eléctrico causa expectación en la feria de Carballo
El vehículo fue uno de los modelos que presentó el grupo Dimolk en la feria del fin de semana
Los trabajadores de ventas de Antana Motor, concesionario Nissan-Carballo del Grupo Dimolk dieron fe de las buenas sensaciones y curiosidad despertada que registró el innovador Nissan Micra en la Feira de Oportunidades celebrada el pasado fin de semana.
Se trata de un producto rompedor de la marca nipona 100% eléctrico, que lo remodela como uno de los más emblemáticos. El auto permite una holgada autonomía, de 408 kilómetros, aspectos atractivo y juvenil, conservando cartel para todos los públicos, con un precio desde los 18.450 euros.