Festival de Bandas, Foliada, cine y teatro, citas para este sábado en la comarca
El Pazo da Cultura de Carballo acoge el II Festival de Bandas, con varias agrupaciones
La Costa da Morte acoge este sábado varias citas culturales, con la música, el cine y el teatro como principales protagonistas. Entre los actos principales destacan el II Festival de Bandas de Música, que organiza el Conservatorio Municipal de Música (CMUS) de Carballo, con entrada libre. Será a partir de las 19.00 horas en el Pazo da Cultura.
En el concierto participan la Banda de iniciación Santiago de Arteixo y la Banda de música infantil del CMUS Carballo, en representación de las nuevas generaciones de músicos. También actuarán la Banda de Música Santiago de Arteixo y la Banda de Música CMUS Carballo. A la misma hora empieza en Seaia (Malpica) la VI Foliada de Carcaxía.
También habrá “foliadiña” para los más pequeños, actuación de Pan Sen Fron, comida y bebida. El Casino de Carballo acoge el último documental del ciclo Galidoc, “Onde está o Zeca?”, dirigido por Tiago Pereira y Abel Andrade (19.00 horas).
En la Casa de Cultura de A Laracha continúa el ciclo de cine dirigido por mujeres, con 5 cortos. Además, en Cabana habrá teatro aficionado con Badius, y en Vimianzo, “Yo solo quiero irme a Francia”, con María Galiana, entre otras.