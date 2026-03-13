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Carballo

Festival de Bandas, Foliada, cine y teatro, citas para este sábado en la comarca

El Pazo da Cultura de Carballo acoge el II Festival de Bandas, con varias agrupaciones 

Redacción
13/03/2026 23:24
Actuación del Conservatorio de Carballo
Actuación del Conservatorio de Carballo
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La Costa da Morte acoge este sábado varias citas culturales, con la música, el cine y el teatro como principales protagonistas. Entre los actos principales destacan el II Festival de Bandas de Música, que organiza el Conservatorio Municipal de Música (CMUS) de Carballo, con entrada libre. Será a partir de las 19.00 horas en el Pazo da Cultura. 

En el concierto participan la Banda de iniciación Santiago de Arteixo y la Banda de música infantil del CMUS Carballo, en representación de las nuevas generaciones de músicos. También actuarán la Banda de Música Santiago de Arteixo y la Banda de Música CMUS Carballo. A la misma hora empieza en Seaia (Malpica) la VI Foliada de Carcaxía.

 También habrá “foliadiña” para los más pequeños, actuación de Pan Sen Fron, comida y bebida. El Casino de Carballo acoge el último documental del ciclo Galidoc, “Onde está o Zeca?”, dirigido por Tiago Pereira y Abel Andrade (19.00 horas). 

En la Casa de Cultura de A Laracha continúa el ciclo de cine dirigido por mujeres, con 5 cortos. Además, en Cabana habrá teatro aficionado con Badius, y en Vimianzo, “Yo solo quiero irme a Francia”, con María Galiana, entre otras.

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