Comida solidaria contra el cáncer el 18 de abril en Carballo

Comida el pasado año en Carballo IG

La junta local de la Asociación Española contra el cáncer de Carballo (AECC) prepara su comida anual para recaudar fondos. Será el sábado 18 de abril en el restaurante Punta del Este, en la capital carballesa, a partir de las 14.30 horas.

El precio es de 50 euros para los adultos y de 20 el menú infantil. Las entradas ya están a la venta y pueden recogerse en la sede de la AECC situada en el mercado municipal de Carballo. Estará abierta los jueves por la mañana, de 10.00 a 13.00 horas, y de lunes a viernes, en horario de tarde, de 18.00 a 20.00 horas. En la comida también habrá sorteo de productos y música de un dj.