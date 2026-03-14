Concierto en el Pazo Raúl López

El Pazo da Cultura de Carballo acogió este sábado el II Festival de Bandas de Música, que organiza el Conservatorio Municipal de Música (CMUS), con entrada libre. En el concierto participaron la la Banda de iniciación Santiago de Arteixo y la Banda de música infantil del CMUS Carballo, en representación de las nuevas generaciones de músicos. También actuaron la Banda de Música Santiago de Arteixo y la Banda de Música CMUS Carballo.