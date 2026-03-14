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Carballo

La biblioteca Rego da Balsa tendrá un espacio dedicado a la figura del carballés Lopez Eirís

El nuevo espacio nace para difundir el legado del reconocido escenógrafo y será inaugurado el día 26

Redacción
14/03/2026 19:49
Espacio dedicado a Eirís en Rego da Balsa
Espacio dedicado a Eirís en Rego da Balsa
IG
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La biblioteca municipal Rego da Balsa de Carballo inaugurará el Espazo Xoán Manuel López Eirís, un lugar en el que se pondrá en valor la figura de este carballés. Será inaugurado de forma oficial el próximo 26 de marzo (19.00 horas). Este nuevo espacio nace para albergar y difundir el legado bibliográfico donado por el reconocido escenógrafo, fallecido en el año 2017. 

La colección, que el propio Eirís comenzó a entregar en 2014 con la premisa de que “sempre fun da idea de que este tipo de cousas é mellor compartilas que telas na casa”, está compuesta por más de 2.500 volúmenes, entre los dos turnos de la donación. Se trata de un fondo especializado de excelente calidad que recorre la historia de las artes escénicas, desde los clásicos griegos y latinos hasta las vanguardias más contemporáneas.

 Entre los materiales destacan las Edicións de luxo e facsímiles, con obras sobre escenografía, vestuario, maquillaje y artes afines como cine y ópera; el Fondo shakespeariano, una de las secciones más ricas de la biblioteca, con textos inéditos del autor inglés; y Teatro galego e portugués, con ediciones de autores como Álvaro Cunqueiro, Ricardo Carballo Calero, Vicente Risco o Manuel Lourenzo. 

Por su valor histórico y artístico, este espacio funcionará como sección de consulta en sala, asegurando así la protección y conservación de estos ejemplares únicos. López Eirís, figura clave del teatro independiente gallego y cofundador de la Escola Dramática Galega, mantuvo siempre un fuerte vínculo con su villa natal y el FIOT, por lo que este espacio supone un homenaje a su figura.

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