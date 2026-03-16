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Carballo

El mercado carballés premia a sus clientes con el sorteo de diez carritos de compra

La iniciativa se lleva a cabo por el Día Mundial de las Personas Consumidoras, el 15 de marzo

Redacción
16/03/2026 21:41
Sorteo de los carros de compra en Carballo
Sorteo de los carros de compra en Carballo
EC
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El mercado municipal de Carballo sigue consolidándose como el referente del comercio de proximidade en la comarca. Con motivo del Día Mundial das Persoas Consumidoras, que se celebra el 15 de marzo, la plaza abastos este lunes el sorteo de diez carros de la compra, una iniciativa diseñada para incentivar el consumo responsable y agradecer la confianza de la clientela que apuesta por el producto fresco y el trato personalizado. 

Los diez afortunados que ya pueden pasar a recoger sus carritos son Jesús Lourido Martínez, Ana Pena Pombo, María Fernández Gerpe, Celia Loureiro Andrade, Carmen Andrade Facal, Manuel Varela, Carmen Mato Torres, Valentina Iglesias Fidalgo, Carmen Calvo Lema y María Luisa García Muiño.

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