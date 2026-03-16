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Carballo

Éxito en los talleres de familias de Un Paso Máis, que seguirán con una charla del psiquiatra Díaz del Valle

Este prestigioso profesional participará en los obradoiros el día 11 de abril

Redacción
16/03/2026 21:34
La directiva de Un Paso Máis con un cartel de actividades
La directiva de Un Paso Máis con un cartel de actividades
EC
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La agrupación deportiva Un Paso Máis de Carballo cerró un intenso fin de semana, marcado por el éxito de sus convocatorias. El sábado en el obradoiro de familias celebrado en el Casino se colgó el cartel de completo, en una interesante jornada centrada en el manejo de conductas disruptivas. 

En el taller participó la maestra y presidenta de Disciplina Positiva España, Silvina Lema, quien ofreció diferentes herramientas a los asistentes para aplicar en el día a día en sus hogares. Las familias se mostraron muy satisfechas con la sesión, expresando sus deseos de repetirla. 

La siguiente cita será el sábado 11 de abril con la participación del psiquiatra Juan Carlos Díaz del Valle, bajo el título “A medicación, para que serve e para que non”. Como es habitual, habrá servicio de canguro para que las familias puedan acudir tranquilamente. 

Por otra parte, el domingo se completó un fin de semana lleno de emociones para el alumnado de la actividad extraescolar de ajedrez educativo, impartida por Un paso máis en el colegio de Gándara-Sofán. Los participantes se desplazaron el domingo hasta A Laracha para disputar la fase local del programa Xogade, logrando llevarse un total de tres medallas.

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