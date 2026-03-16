La Xunta lanza la segunda edición del programa Campas 360

campas360

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha la segunda edición de Campas 360, un programa de educación no formal dirigido a jóvenes gallegos de 12 a 17 años, con el objetivo de ofrecer actividades formativas y de ocio durante los fines de semana de abril y mayo de 2026.

El programa ofrece 280 plazas repartidas en 9 turnos y se desarrollará en 6 instalaciones diferentes, incluyendo albergues juveniles y granjas escuela.

Cada turno tiene un coste de 25 euros, con un descuento del 25 % para familias numerosas, monoparentales o titulares del Carné Xove.

La inscripción está abierta del 16 al 20 de marzo a través del formulario online de la web de Xuventude, y las plazas se asignarán por orden de recepción de solicitudes.