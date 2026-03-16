Carballo
La Xunta lanza la segunda edición del programa Campas 360
El programa ofrece actividades formativas y de ocio para jóvenes de 12 a 17 años durante los fines de semana de abril y mayo en distintas instalaciones de Galicia
La Xunta de Galicia ha puesto en marcha la segunda edición de Campas 360, un programa de educación no formal dirigido a jóvenes gallegos de 12 a 17 años, con el objetivo de ofrecer actividades formativas y de ocio durante los fines de semana de abril y mayo de 2026.
El programa ofrece 280 plazas repartidas en 9 turnos y se desarrollará en 6 instalaciones diferentes, incluyendo albergues juveniles y granjas escuela.
Cada turno tiene un coste de 25 euros, con un descuento del 25 % para familias numerosas, monoparentales o titulares del Carné Xove.
La inscripción está abierta del 16 al 20 de marzo a través del formulario online de la web de Xuventude, y las plazas se asignarán por orden de recepción de solicitudes.