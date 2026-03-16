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Carballo

La Xunta lanza la segunda edición del programa Campas 360

El programa ofrece actividades formativas y de ocio para jóvenes de 12 a 17 años durante los fines de semana de abril y mayo en distintas instalaciones de Galicia

Redacción
16/03/2026 20:33
campas360
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La Xunta de Galicia ha puesto en marcha la segunda edición de Campas 360, un programa de educación no formal dirigido a jóvenes gallegos de 12 a 17 años, con el objetivo de ofrecer actividades formativas y de ocio durante los fines de semana de abril y mayo de 2026. 

El programa ofrece 280 plazas repartidas en 9 turnos y se desarrollará en 6 instalaciones diferentes, incluyendo albergues juveniles y granjas escuela. 

Cada turno tiene un coste de 25 euros, con un descuento del 25 % para familias numerosas, monoparentales o titulares del Carné Xove. 

La inscripción está abierta del 16 al 20 de marzo a través del formulario online de la web de Xuventude, y las plazas se asignarán por orden de recepción de solicitudes. 

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