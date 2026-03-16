Los residuos del Monte Neme están listados desde hace años como “peligrosos” para el ambiente

Rotura balsa Monte Neme Raúl López

Las antiguas instalaciones mineras del Monte Neme figuran desde hace más de una década en el inventario estatal de estructuras mineras abandonadas consideradas potencialmente peligrosas para el medio ambiente. Tanto la escombrera como la presa situada dentro de las balsas del complejo aparecen incluidas en un listado elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que identifica emplazamientos con capacidad de generar impactos ambientales graves.

Este inventario, creado en 2012 y actualizado por última vez en 2022, recoge instalaciones mineras abandonadas que pueden representar una amenaza para el entorno natural o para la salud de las personas. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE), el objetivo de este registro es identificar aquellas infraestructuras que ya presentan “un impacto medioambiental negativo grave” o que podrían convertirse a corto o medio plazo en un riesgo ambiental.

El listado estatal responde a una directiva europea aprobada en 2006 sobre la gestión de residuos de industrias extractivas. Esta normativa fue incorporada a la legislación española mediante un real decreto aprobado en 2009, que obligaba a los Estados miembros a identificar instalaciones mineras abandonadas con potencial riesgo ambiental, sin que ello suponga, sin embargo, ninguna obligación como podrían ser garantizar su restauración o protocolizar las actuaciones frente a posibles desbordamientos por lluvias.

La evaluación del riesgo de estas instalaciones se realiza siguiendo una metodología técnica recogida en un documento oficial de más de 200 páginas. Según este sistema de análisis, para que exista un escenario de riesgo deben coincidir tres elementos: la presencia de un contaminante, la existencia de un medio de exposición —como el agua o el aire— y la presencia de un receptor potencial, ya sea población humana o ecosistemas naturales.

Desde el sector minero se subraya que la normativa actual en materia de construcción, vigilancia y clausura de este tipo de infraestructuras es mucho más estricta que en el pasado. La Cámara Oficial Mineira de Galicia sostiene que desde 2009 los requisitos técnicos y ambientales son especialmente exigentes y están diseñados precisamente para evitar que las explotaciones abandonadas generen pasivos ambientales. Según este organismo, cuando las balsas mineras son correctamente restauradas e integradas en el entorno pueden acabar transformándose en superficies naturales como pastos o zonas forestales, prácticamente indistinguibles del paisaje circundante.

Sin embargo, desde organizaciones ecologistas mantienen una visión mucho más crítica sobre la gestión histórica de estos residuos. El portavoz de Ecoloxistas en Acción, Cristóbal López, advierte de que muchos materiales procedentes de la minería metálica contienen componentes contaminantes que se acumulan con el tiempo. Uno de los riesgos señalados por los expertos es la acumulación de agua en las balsas mineras abandonadas. Durante episodios prolongados de lluvia, estas estructuras pueden llegar a almacenar grandes cantidades de líquido que incrementan la presión sobre los diques de contención, como sucedió en el Monte Neme en 2014 y este mismo año.

Alerta

Precisamente sobre esta última rotura, este lunes se confirmó que una llamada al 112 realizada por una vecina alertó a las tres de la madrugada de la riada provocada por la ruptura de una balsa del Monte Neme, seis horas antes de que se activasen las primeras actuaciones de emergencia. Así lo recoge una respuesta parlamentaria remitida por la Xunta al diputado del BNG Óscar Insua, que había solicitado información sobre la gestión de la emergencia.

Según el informe, el 112 Galicia recibió a las 3.09 horas una llamada que alertaba de la inundación de la carretera en el lugar de Aviño, en el municipio de Malpica. Tras recibir el aviso, el centro de emergencias trasladó la información a la Guardia Civil de Tráfico de A Coruña, al GES de Ponteceso y a la Policía Local de Malpica. Sin embargo, según la versión de la Xunta, ninguno de estos servicios comunicó posteriormente al 112 la confirmación de la incidencia ni solicitó nuevas actuaciones.

Emergencias no volvió a recibir ninguna comunicación relacionada con el suceso hasta las 9.32 horas, cuando la Policía Local notificó la situación. En ese momento se activó el dispositivo correspondiente. El diputado del BNG Óscar Insua ha criticado duramente esta actuación y ha considerado “inadmisible” que, pese a existir un aviso previo y antecedentes similares en la zona, no se desplazara ningún servicio para comprobar la situación durante varias horas.

Según el parlamentario nacionalista, el retraso en la activación del dispositivo demuestra un “mal funcionamiento” del sistema de emergencias y exige que se asuman responsabilidades políticas por lo ocurrido. Óscar Insua ha advertido además de que la situación podría haber tenido consecuencias mucho más graves si hubiese habido víctimas o daños personales.