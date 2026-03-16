Más de 200 escolares se incorporarán a las aulas en Carballo el próximo curso

Comienzo del curso el pasado año en Carballo EC

Un total de 205 escolares nacidos en el año 2003 se incorporarán a las aulas en Carballo durante el próximo curso 2026-2027. El proceso de admisión escolar ya está abierto y las familias disponen hasta el próximo viernes 20 de marzo para solicitar plaza en los centros educativos para el alumnado que se incorpora al sistema en la etapa de educación infantil de 3 años.

El Concello carballés envió cartas informativas a todos los hogares en los que residen los más de 200 menores, en los que ya se incluían los documentos necesarios para la solicitud de plazas en los centros educativos, ayudando así a simplificar el proceso administrativo. Los datos del padrón municipal muestran que los nacimientos registrados en Carballo en el año 2023 presentan una distribución desigual entre las diferentes zonas del municipio, lo que también permite anticipar la demanda de plazas escolares.

Entre las zonas donde se concentra el mayor número de nacimientos destaca en primer lugar la denominada sección 1/29, que corresponde a la calle Luis Calvo y su entorno, donde se contabilizan 20 nacimientos (10 niños y 10 niñas). Le siguen en segundo lugar la sección 1/2, en la Avenida de Bergantiños y Ponte da Pedra; y la 1/3, en la zona de la Avenida Bergantiños, con 15 nacimientos cada una.

En el centro urbano, en la sección 1/1, con calles como la Rosalía de Castro, con 4 nacimientos, o la Doctor Fleming, con 3, concentran una parte importante de las nuevas generaciones. Como es habitual, en el rural y en la periferia nacen menos niños. En parroquias como Ardaña, Verdillo o Cances se registraron 2 nacimientos en el año 2023. En el municipio de Carballo están empadronados en estos momentos 2.937 niños y niñas de hasta 12 años, lo que demuestra el peso de la infancia en la estructura demográfica local, tal como destacan desde el Gobierno local.

Entre las calles con mayor número de menores destacan la Avenida Bergantiños, con 57, y la rúa Vila de Noia, con 50. Carballo es además de los pocos concellos de la zona que ganan población cada año, superando los 32.000 habitantes. La Costa da Morte por primera vez ganó población desde los años 80, en el pasado ejercicio.