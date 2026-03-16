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Carballo

Prevención y cuidados, claves del doctor Francisco Blanco en MercaEscola

El reconocido reumatólogo participó en el programa carballés, con consejos sobre salud

Redacción
16/03/2026 21:17
Francisco Blanco en MercaEscola
Francisco Blanco en MercaEscola
Mar Casal
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MercaEscola vivió este lunes una jornada destacada con la visita del doctor Francisco Blanco, uno de los referentes mundiales en reumatología.

 Durante el encuentro, habló sobre prevención, investigación y cómo mejorar la calidad de vida ante una sala completamente llena. El Concello agradeció la presencia del especialista en el municipio.

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