Prevención y cuidados, claves del doctor Francisco Blanco en MercaEscola

Francisco Blanco en MercaEscola Mar Casal

MercaEscola vivió este lunes una jornada destacada con la visita del doctor Francisco Blanco, uno de los referentes mundiales en reumatología.

Durante el encuentro, habló sobre prevención, investigación y cómo mejorar la calidad de vida ante una sala completamente llena. El Concello agradeció la presencia del especialista en el municipio.