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Carballo

Carballo impulsa una red de apoyo para mujeres locales

El programa Camiñando Xuntas busca crear un espacio de encuentro para compartir vivencias

Redacción
17/03/2026 20:46
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El Concello de Carballo reafirma su compromiso con la igualdad y el bienestar social con el lanzamiento de Camiñando Xuntas, una nueva iniciativa dirigida a mujeres que busca crear una red de apoyo y un espacio de encuentro presencial donde compartir experiencias, intercambiar conocimientos y aprender de forma colectiva.

El programa, impulsado por la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad, se plantea como una comunidad de aprendizaje y reflexión, y no como un curso reglado ni como terapia de grupo. 

La concejala Maica Ures subraya la importancia de este tipo de espacio: “Con Camiñando Xuntas queremos que as mulleres de Carballo sintan que non están soas ante as presións e os retos que a sociedade lles impón; buscamos tecer unha rede de sororidade na que o apoio mutuo sexa a mellor ferramenta para o empoderamento colectivo”.

Acompañamiento

Durante los encuentros se abordarán diversos temas que afectan a la vida cotidiana de las mujeres, como la carga mental y el trabajo invisible, los mandatos de género y las expectativas sociales, la prevención de violencias y el establecimiento de límites en las relaciones, así como la construcción de la autoestima y la imagen corporal.

El programa está abierto a cualquier mujer interesada en escuchar, ser escuchada y comprender mejor sus propias vivencias desde una perspectiva feminista y de género. 

No se requiere ninguna formación previa; únicamente es necesario tener interés por participar y por construir comunidad. 

Los encuentros se organizarán en grupos reducidos para garantizar la confidencialidad y favorecer un intercambio de experiencias de calidad.

Las mujeres interesadas tienen de plazo hasta el 22 de marzo para formalizar su inscripción mediante el formulario habilitado en la web oficial del Concello. Una vez cerrado el plazo, el Concello comunicará a las participantes las fechas y horarios definitivos por correo electrónico.

Con esta iniciativa, el Concello de Carballo continúa apostando por políticas de proximidad que sitúan en el centro la identidad y la voz de las mujeres, fomentando la participación, la sororidad y el bienestar social, y avanzando hacia una sociedad más justa, conectada y empoderada. 

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