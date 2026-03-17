‘Carballo para a infancia’, un día de juego y aprendizaje con los parques como protagonistas

El concello carballés se prepara para un día lleno de magia, juego y aprendizaje con “Carballo para a infancia”, que se celebra este viernes, aprovechando que es día no lectivo en la mayoría de los colegios. La iniciativa busca que la infancia y sus familias disfruten de una experiencia única que conecta ocio e identidad local.

La fiesta comenzará a las 11.00 horas en la Plaza del Concello con la presentación del autobús “Máis de Carballo que o pan”, fruto de la colaboración con Autos Costa.

A continuación, se inaugurará el renovado espacio de juegos del parque do Chorís, que destaca por su tobogán y una réplica del depósito de agua, símbolo del skyline de la villa.

El alcalde, Daniel Pérez, destacó el valor pedagógico de la propuesta: “Queremos que os nosos nenos e nenas xoguen na historia de Carballo. Estes novos parques non son só espazos de lecer; son lugares onde o noso depósito, o noso trolebús ou o carballo simbólico cobran vida”, manifestó.

De 11.30 a 13.30 h se celebrará el Día del Árbol, la Poesía y el Agua con talleres de Dixardín y Gestagua: construcción de casitas para pájaros, poesía en hojas de carballo y creación de gotas de agua con globos.

Por la tarde, de 16.00 a 19.00, el bus realizará una ruta gratuita por los tres nuevos parques, representando elementos simbólicos como el Chorís, la Praza do Outeiro y el Rego da Balsa, acercando la historia y el entorno a la infancia.