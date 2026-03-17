El Aula Cemit carballesa ofrece cursos gratuitos para mejorar las competencias tecnológicas

El alcalde, el concejal y la técnica responsable visitaron la aula Cemit | cedida

El Concello de Carballo, en colaboración con CiberVoluntarios y el programa YoConecto.org, presenta una nueva programación de cursos presenciales gratuitos para reducir la brecha digital y mejorar las competencias tecnológicas.

Las formaciones, dirigidas a personas mayores de 18 años, cuentan con certificación oficial y se desarrollarán en el Aula Cemit (Pazo da Cultura). Los cursos abarcan desde el uso de la inteligencia artificial hasta la seguridad en Internet y la búsqueda de empleo digital.

El calendario incluye: Crea contenido con IA (30, 31 de marzo, 1 y 6 de abril, 10:00-13:00), Apps útiles para trámites en Internet (30, 31 de marzo, 1 y 6 de abril, 16:30-19:30 y segunda edición en mayo), Cómo buscar empleo en el mundo digital (9, 10, 16 y 17 de abril, 10:00-13:00), Tu currículum digital (7, 8, 14 y 15 de mayo, 10:00-13:00) y Seguridad: protege tu mundo digital (1-4 de junio, 10:00-13:00).

Los cursos incluyen contenidos sobre iniciación a internet y banca digital, impulso profesional, marketing, comercio electrónico, protección de datos y uso seguro de la red.

Las inscripciones se pueden realizar por Internet en cemit.xunta.gal o en el teléfono y oficinas municipales del Fórum de Carballo.