La provincia se prepara para el eclipse de agosto con un plan conjunto de seguridad

El subdelegado del Gobierno Julio Abalde con los representantes de los distintos municipios | cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, mantuvo el martes una reunión informativa con representantes de los concellos del área compostelana, la Costa da Morte y Barbanza con el fin de iniciar la planificación conjunta de las actuaciones necesarias de cara al eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Al encuentro, en el que muchos de los representantes municipales participaron por videoconferencia, también asistieron responsables de distintos organismos de la Administración general del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para avanzar en la coordinación institucional necesaria para organizar los dispositivos de seguridad, movilidad y emergencias asociados a este fenómeno astronómico.

Durante la reunión, Julio Abalde recordó que el eclipse atraerá, previsiblemente, a un importante número de visitantes a diferentes puntos de la provincia, por lo que resulta fundamental anticipar la planificación y coordinar los recursos de las distintas administraciones.

Uno de los aspectos clave abordados fue la necesidad de que los concellos definan puntos de observación preferentes para seguir el eclipse. Estos espacios deberán contar con buenas condiciones de visibilidad y capacidad suficiente para acoger la afluencia de personas.

La identificación de estos lugares permitirá planificar con antelación los dispositivos de seguridad, control de tráfico y accesos, así como reforzar los servicios de emergencia en los puntos donde se prevea una mayor concentración de asistentes “Definir con tempo os puntos de observación permitirá organizar mellor os accesos e garantir que a cidadanía poida gozar deste fenómeno con seguridade ", afirmó el subdelegado.

Donde se verá

En la reunión participaron representantes de los concellos donde el eclipse podrá observarse de forma total, como A Laracha, Carballo, Coristanco, Malpica o Ponteceso.

También estuvieron convocados aquellos en los que la observación será parcial, entre el 96% y el 99%, como Cabana, Camariñas, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Laxe, Mazaricos, Muxía, Santa Comba, Vimianzo o Zas.

Este eclipse será el primero de los tres que se podrán observar desde España en los próximos años, conocidos como el “Trío de Eclipses 2026-2027-2028”, y convertirá a Galicia en uno de los territorios privilegiados para su observación.