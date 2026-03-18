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Carballo

Carballo contará con servicio de conciliación en Semana Santa

Se ofrecerá los días no festivos, el 30 y 31 de marzo y el 1 y 6 de abril 

Redacción
18/03/2026 21:48
Actividades de conciliación el pasado año 
IG
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La Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad del Concello de Carbalo ofrece de nuevo a las familias el servicio de conciliación para las próximas vacaciones de Semana Santa. Estará operativo los días no lectivos, es decir el 30 y 31 de marzo, y el 1 y 6 de abril. 

El servicio estará disponible para los escolares que lo utilizan habitualmente durante el curso escolar y también para el resto del alumnado que lo necesite, siempre y cuando queden plazas disponibles para ello. El horario será el habitual, de 7.00 hasta las 14.30 horas, con un precio de 10.00 euros cada día, incluyendo el desayuno. 

El servicio se presta en el Recuncho dos Nenos (rúa Barcelona, 18, entresuelo derecha), donde las familias deberán dejar a sus hijos y también recogerlos en el mismo lugar. Plazo abierto El plazo de solicitud ya está abierto y continuará hasta el día 24 de marzo. En el caso de no contar con el número mínimo de usuarios establecido en la ordenanza reguladora, el Concello valorará la viabilidad de poner en marcha el servicio. 

Las inscripciones pueden realizarse en la página web municipal, donde también se puede pedir más información.

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