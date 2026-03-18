El BNG alerta de la falta de ayudas de la Xunta para instalaciones deportivas

Oscar Insua en el Parlamento cedida

El diputado del BNG por la Costa da Morte, Óscar Insua, denunció que la Xunta “segue sen convocar por terceiro ano consecutivo unha liña de axudas dirixidas aos concellos para a mellora, rehabilitación ou construción de instalacións deportivas municipais”.

El parlamentario nacionalista defendió este miércoles una iniciativa en el Parlamento, rechazada por el PP, en la que instó al gobierno gallego a habilitar partidas económicas para que los concellos puedan acometer las reformas necesarias en las infraestructuras deportivas de titularidad municipal. Según Insua, “O PP vota en contra de convocar porque así dan as subvencións mediante convenios só aos concellos do PP, como fixeron este último ano”.

El diputado enumeró varios campos de fútbol que precisan mejoras en la comarca: Carnota, Corcubión, Fisterra, Camariñas y Muxía. “É necesario reformar os vestiarios de todos os campos, pois o auxe do fútbol feminino fai que queden obsoletos e se precisen máis”, concluyó.

Insua, que lamentó el voto en contra del PP y la negativa a convocar estas ayudas que sirven para promocionar el deporte entre la juventud de la Costa da Morte y de toda Galicia.