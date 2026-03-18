Un Paso Máis y la Fundación la Caixa renuevan su convenio de colaboración

Los firmantes del convenio con la Caixa IG

La agrupación deportiva Un Paso Máis y la Fundación la Caixa acaban de renovar su convenio de colaboración para este año. Este acuerdo se traduce en una aportación económica de 5.000 euros, un “recurso que volverá ser unha peza esencial para garantir a execución e o éxito do programa deportivo e social da entidade durante a presente tempada”, tal como indican desde la entidad deportiva.

Para Un Paso Máis, el apoyo de la Fundación la Caixa es un pilar fundamental para su funcionamiento, por lo que todas las familias que forman parte de la entidad quieren agradecer su colaboración. Según explican, el importe concedido será destinado íntegramente al desarrollo de las actividades programadas, permitiendo a la asociación mantener la calidad de sus servicios y llegar a quien más lo necesite.

La agrupación deportiva subraya que la aportación económica “ten un verdadeiro efecto multiplicador” y permite mejorar el bienestar y la inclusión de los participantes. “O feito de contar cun apoio financeiro sostido no tempo non só garante a estabilidade do proxecto, senón que lles transmite a tranquilidade necesaria para seguir traballando e demostrando que, a través do deporte, sempre é posible superar barreiras”, indican la agrupación deportiva.

Gracias a esta colaboración, afirma, la entidad seguirá promoviendo sus valores fundacionales, mejorando la calidad de vida de sus miembros y consolidando su labor en la comunidad.