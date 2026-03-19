El PSdeG lleva al Parlamento una iniciativa para reclamar a la Xunta el inicio de la circunvalación

La diputada del PSOE Patricia Iglesias Cedida

El PSdeG-PSOE, a través de la diputada carballesa Patricia Iglesias, presentará este viernes una proposición no de ley en la comisión de Industria del Parlamento gallego, para reclamar a la Xunta que comience este mismo año las obras de la circunvalación de Carballo. Señalan los socialistas que la circunvalación es una de las “deudas históricas e inversiones relevantes” que el Gobierno gallego tiene pendientes con la Costa da Morte.

Critican los socialistas que “no se ejecutan ni se hacen las obras de infraestructuras urgentes, como la finalización de la autovía, entre otras. La construcción de la circunvalación de Carballo es “una obra considerada prioritaria y estratégica, tanto por la Xunta como por los propios vecinos y agentes económicos de la comarca”, señalan desde el PSOE en su proposición no de ley. Justifica la urgencia de esta obra el grupo socialista en que Carballo soporta un tráfico muy intenso, especialmente en la AC-552 y en los accesos al polígono de Bértoa. Añade el PSOE que muchos vehículos pesados y de paso cruzan por el centro de Carballo provocando atascos y retenciones frecuentes, así como ruido, contaminación e inseguridad viaria.