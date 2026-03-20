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Carballo

Carballo abre el nuevo parque de O Chorís, con la réplica del depósito de agua de casi 9 metros como gran icono

Las nuevas instalaciones se convierten en un homenaje a la arquitectura e identidad del barrio

Redacción
20/03/2026 19:56
Parque Choris en Carballo
Parque Choris en Carballo, con la réplica del depósito de agua
Mar Casal
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El Concello de Carballo abrió ayer el nuevo parque infantil de O Chorís, que además de ser una zona de juegos, se convierte en un homenaje a la arquitectura e identidad del barrio. La réplica del depósito de agua, de 8,75 metros de altura, en forma de prisma hexagonal, es el gran icono de las instalaciones, pensada para niños de 4 a 14 años, con una experiencia de juegos en cinco plantas. 

“Hoxe non só inauguramos randeeiras ou tobogáns; hoxe devolvémoslle á infancia carballesa un símbolo do noso patrimonio transformado en diversión. Queremos que os nosos nenos e nenas medren xogando na nosa historia, que sintan orgullo de elementos como este depósito ou o trolebús do Rego da Balsa”, indicó el alcalde, Daniel Pérez, en la multitudinaria inauguración. 

Este nuevo parque completa una inversión estratégica con tres ejes fundamentales: los parques de Chorís y de Rego da Balsa y la Praza do Outeiro. Ayer fue una jornada de juegos y aprendizaje, con distintas conmemoraciones. Además, se presentó el bus ‘Máis de Carballo que o pan’, con la colaboración de Autos Costa, que ya realizó una ruta por los tres parques. 

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