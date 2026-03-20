Carballo sustituirá cuatro de los puentes del paseo fluvial

Uno de los puentes de que sustituirá es el que está en el entorno del barrio de A Milagrosa Mar Casal

El Concello de Carballo ha sacado a licitación por 254.370 euros el proyecto para sustituir cuatro pasarelas de madera del paseo fluvial del río Anllóns, una actuación necesaria tras detectar importantes daños estructurales en estas infraestructuras, que acumulan ya cerca de tres décadas de uso. Tres de los puentes se encuentran en el entorno del Bosque do Añón, mientras que el cuarto está situado en la zona más urbana, a la altura del barrio de A Milagrosa.

El deterioro de estas estructuras, clave para la movilidad peatonal entre ambo márgenes del río, ha llevado al Concello a optar por su sustitución manteniendo la misma tipología, pero adaptándolas a las normativas actuales y mejorando su durabilidad. El objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios sin alterar la integración paisajística del paseo fluvial.

Deterioro generalizado

El diagnóstico técnico realizado para redactar el proyecto revela problemas comunes en las cuatro pasarelas, aunque con distinto grado de afectación. En general, la combinación de humedad, acumulación de agua, presencia de materia orgánica y falta de drenaje ha provocado el deterioro progresivo de la madera. En algunos casos se detectan fisuras longitudinales, inicio de pudrición y presencia de hongos, mientras que en otros las vigas presentan un avanzado estado de desgaste e incluso zonas carcomidas.

En la pasarela situada más aguas arriba, los técnicos han identificado acumulaciones de agua en la base de los estribos, lo que está afectando directamente a la estructura de madera. En otras, la presencia de tierra vegetal y maleza impide incluso visualizar los apoyos, o los elementos estructurales están en contacto directo con el terreno, acelerando su deterioro. Por último, el puente que está más cerca del entorno urbano, presenta problemas derivados de intervenciones anteriores que eliminaron la holgura lateral necesaria para su correcto comportamiento.

Para garantizar el mantenimiento del tránsito peatonal durante las obras, el proyecto se ejecutará en dos fases. En una primera intervención se sustituirán las pasarelas más deterioradas, entre ellas la de A Milagrosa, mientras que en una segunda fase se abordará la renovación de las restantes. La solución adoptada mantiene la estética y funcionalidad actuales, apostando por estructuras de madera con vigas biapoyadas de diseño curvo.

Las nuevas pasarelas estarán construidas con madera laminada de mayor resistencia, mientras que los elementos de pavimento y barandillas se ejecutarán con madera tratada, lo que permitirá mejorar su comportamiento frente a la humedad y el paso del tiempo. Además, se aprovecharán los estribos existentes, aunque se realizarán pequeñas intervenciones para corregir los problemas detectados, especialmente en lo relativo al drenaje.

Algunos daños en la pasarela de madera Mar Casal

Para ello se ejecutará una base que permita evacuar correctamente el agua y se incorporarán elementos metálicos que evitarán el contacto directo de la madera con el hormigón, una de las causas principales del deterioro actual. El proyecto contempla también la unificación del ancho de las pasarelas, que será de dos metros, mejorando así la comodidad de paso, y la estandarización de las tipologías estructurales para facilitar su mantenimiento futuro.

Con esta actuación, el Concello busca no solo resolver los problemas detectados, sino también asegurar la continuidad de uno de los espacios más utilizados por vecinos y visitantes. El paseo fluvial del Anllóns es uno de los principales ejes verdes del municipio, y estas pasarelas son elementos esenciales para su recorrido.

Como ya sucedió cuando sucedió en la sustitución del puente del parque do Anllóns hace algunos años, para poder llevar a cabo esta actuación, el Concello tuvo que solicitar la autorización de Augas de Galicia, quien además será el organismo responsable de la vigilancia y control de las obras. Las empresas interesadas podrán presentar las ofertas hasta el 13 de abril. Las dos fases de los trabajos tendrán un plazo de ejecución total de tres meses