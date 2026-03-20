El Carballo Interplay revisará dos grandes clásicos, ‘Sexo en Nueva York’ y ‘Twin Peaks’

Estela Ortiz estará en el Carballo Interplay EC

El Carballo Interplay avanza más contenidos de su 13ª edición, que se celebrará del 16 al 19 de abril, con la incorporación de dos nuevas actividades que revisitan dos títulos emblemáticos de la historia de la televisión desde una mirada actual. El mercado de abastos acogerá un encuentro en torno a ‘Sexo en Nueva York’ y otro centrado en ‘Twin Peaks’, dos propuestas que parten de series clásicas demostrando su capacidad de seguir generando análisis, conversación y fascinación en el presente. El primer encuentro será el viernes 17 de abril (19.00 horas), con la grabación en directo de ‘Sexo en Nueva York Podcast’, de la mano de Raquel Piñeiro y Patricia Blanco.

Al día siguiente, será el turno de ‘I´ll see you in my dreams. Twin Peaks’, una conversación entre Estela Ortiz y Juan Evaristo Valls Boix en torno a la icónica creación de David Lynch. Ambas actividades se suman a una edición que volverá a convertir la capital de Bergantiños en un punto de encuentro para algunas de las voces más estimulantes del panorama digital y cultural actual.

Raquel Piñeiro y Patricia Blanco llevarán a Carballo la esencia de ‘Sexo en Nueva York Podcast’, el proyecto con el que desde 2022 revisan episodio a episodio la popular serie a través de una conversación errática, apasionada y llena de humor.

Desorden, spoilers, caos, sentido lúdico e inesperadas referencias a Pontevedra definen un formato que convierte el universo de Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha en un punto de partida para el análisis cultural y el comentario desenfadado, tal como indican desde la organización.

Raquel Piñeiro, escritora, periodista y editora con amplia experiencia en medios como Condé Nast Traveler, Elle, El País o Forbes, combina su trayectoria en publicaciones, libros, televisión y pódcast con el perfil de Patricia Blanco, procedente del ámbito de la educación y con una fuerte vocación comunicadora, para dar forma a un diálogo cómplice, irónico y entusiasta desde el que revisan ‘Sexo en Nueva York’ y actualizan sus lecturas sobre la amistad, las relaciones y la cultura popular.

En el caso de ‘I´ll see you in my dreams. Twin Peaks’, la charla entre Estela Ortiz y Juan Evaristo Valls Boix nace del podcast ‘Club de Serias’, de Radio Primavera Sound, un espacio de análisis cultural sobre las series icónicas de hoy y de siempre. Estela Ortiz es analista cultural y comunicadora especializada en cultura audiovisual, cultura digital y feminismo. En la actualidad dirige Club de Serias y desarrolla en YouTube videoensayos en los que analiza fenómenos culturales muy diversos.

Comparte su trabajo en el Interplay con Vall Boix, escritor y profesor de Filosofía de la Cultura en la Universidad Complutense de Madrid. Ambos profundizarán en la huella de ‘Twin Peaks’, la obra de culto creada por David Lynch que, más de tres décadas después de su emisión, sigue fascinando al público. La propuesta permitirá volver sobre una de las ficciones televisivas más influyentes de todos los tiempos, con mirada contemporánea compartida en directo con el público.