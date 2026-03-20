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Carballo

La Costa da Morte destaca un año más en Enreguéifate consiguiendo cuatro premios

El certamen premia propuestas de toda Galicia y entregará los galardones el 16 de abril en Pontevedra

Redacción
20/03/2026 20:09
Algunos de las propuestas participantes al certamen | cedida
Algunos de las propuestas participantes al certamen | cedida
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Enreguéifate vuelve a confirmar su buena acogida en esta nueva edición del certamen de regueifas en vídeo, que cerró la convocatoria con un total de 84 vídeos inscritos entre las dos categorías del concurso —escolar y general—.

La diversidad de las propuestas recibidas pone de manifiesto la capacidad de los géneros de improvisación oral en gallego para adaptarse, crecer y conectar con las nuevas generaciones. 

Como en ediciones anteriores, el certamen, impulsado por los servicios de Normalización Lingüística de los concellos de Ames, Arzúa, Carballo, Pontevedra, Santiago y Teo, otorgó ocho premios en cada categoría, reconociendo la regueifa más brava, más aguda, más diversa, más reivindicativa, mejor cantada, mejor hablada, más inclusiva y más entroidera. 

El jurado estuvo compuesto por Manolo Maseda, maestro, músico y regueifeiro; Séchu Sende, maestro, escritor y regueifeiro; Laura Gil, técnica del Servizo de Normalización Lingüística del Concello de Arzúa, y Conchi Cochón, técnica del Servizo de Normalización Lingüística del Concello de Pontevedra. Los galardones se entregarán el jueves 16 de abril a las 11:45 horas, en una gala en el Teatro Principal de Pontevedra. 

Los vídeos ganadores Entre todos los premiados destacan algunos proyectos realizados en la Costa da Morte. En el apartado general, la regueifa más aguda fue para Arrieiro e Chamiño, de Cambre y Malpica, con ‘Reguei-FIT-eiros’. 

La más diversa recayó en R5 Aeroliñas Regueifeiras, de la Escola de Regueifa de Carballo, con ‘Viaxes improvidadas’. En la categoría escolar, el galardón a la regueifa más brava fue para ‘A mocidade anda nas verzas’, de Fervellasverzas, del CEIP Plurilingüe Nétoma-Razo de Carballo. La más entroidera también fue para un centro de Bergantiños, concretamente el CPI Alcalde Xosé Pichel, de Coristanco,  con ‘Rececinde’. 

Todos los vídeos premiados se pueden ver en la web del certamen o en su canal de YouTube.

De Ninghures e Galician Army colaboran en ‘Regueifa Maldita’

De Ninghures e Galician Army lanzan un desafío en su primera colaboración para dar una nueva vuelta a las músicas de raíz. ‘Regueifa Maldita’ es una pieza que toma como referencia la regueifa. El tema nace precisamente de una melodía concreta, una tonada recogida en una grabación hecha a Consuelo Vázquez, la Queixeira de Verdillo a la que se suma una melodía del gaiteiro fonsagradino Marentes. Además, el videoclip aporta una dimensión simbólica, con el camarín de la regueifa estallando como metáfora de una tradición que evoluciona sin perder su esencia.

Portada Regueifa Maldita
Portada Regueifa Maldita
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