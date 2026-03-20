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Carballo

Luz verde a una iniciativa pidiendo que la circunvalación de Carballo comience este año

La proposición no de ley presentada por los socialistas en la Cámara gallega salió adelante por unanimidad

Redacción
20/03/2026 21:43
La diputada autonómica del PSdeG-PSOE Patricia Iglesias
La diputada autonómica del PSdeG-PSOE Patricia Iglesias
Cedida
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La Comisión de Industria del Parlamento de Galicia aprobó este jueves por unanimidad una proposición no de ley del grupo socialista pidiendo que este mismo año se pongan en marcha las obras de la circunvalación carballesa. 

Durante la defensa de la iniciativa, la portavoz de Industria del PSdeG, Patricia Iglesias, exigió al Gobierno gallego “menos propaganda e máis execución”, a la vez que calificaba la proyectada actuación de obra fundamental para Carballo. 

Iglesias reclamó el comienzo de las obras apuntando que “a realidade é que os orzamentos da Xunta para 2026 só contemplan 500.000 euros” para el proyecto, cuantía que calificó de “decorativa” porque “non da nin para empezar, tal e como ten advertido a comunidade de propietarios do polígono”. 

Durante su intervención la diputada socialista afirmó asimismo que la circunvalación es una necesidad urgente para Carballo, por cuanto “agora mesmo o tráfico pesado está cruzando o casco urbano, pasando por zonas escolares e deportivas, cun evidente risco diario para os veciños e veciñas e un perigo para as crianzas”. 

La formación socialista entiende que la obra debe ejecutarse de forma paralela a la ampliación de la AG-55 y a la ampliación del polígono de Bértoa “para evitar o colapso de Carballo cando aumente a circulación”. 

Por ello Patricia Iglesias exigió a la Xunta “licitación, execución e un calendario real”, recordando que se trata de un proyecto “que puso enriba da mesa o goberno presidido polo socialista Pérez Touriño, pero que os gobernos do PP a partir de 2009 deixaron caducar, e que dendo o ano 2025 só ofrecen promesas sen avances reais".

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