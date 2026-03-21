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Carballo

Alumnos del IES Monte Neme se acercan al tejido empresarial con Axober

Redacción
21/03/2026 23:02
Junta directiva de Axober
Cedida
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Un grupo de 25 alumnos del ciclo de Electricidad y Telecomunicaciones del IES Monte Neme participará el miércoles 25 en una nueva jornada del programa “Construíndo o futuro”, impulsado por Axober. La iniciativa busca acercar al alumnado al entorno profesional de la comarca. 

La actividad comenzará en el Concello de Carballo, donde conocerán distintos servicios municipales, y continuará en el polígono industrial con visitas a las empresas Electricidade Rafael y Garaysa. Allí el alumnado del instituto carballés podrá recorrer las instalaciones y conocer las salidas laborales del sector. Desde Axober destacan la importancia de abrir las empresas para conectar formación y empleo

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