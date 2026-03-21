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Carballo

Un Paso Máis trae a Carballo el premio al deporte inclusivo de la Diputación

El galardón distingue el trabajo para acercar la práctica deportiva a menores con diversidad funcional

Redacción
21/03/2026 22:59
Representantes de Un Paso Máis recibiendo el premio en la Gala do Deporte
Representantes de Un Paso Máis recibiendo el premio en la Gala do Deporte
Cedida
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La Agrupación Deportiva Un Paso Máis ha sido reconocida con el premio a mejor entidad en la promoción del deporte inclusivo en la IV Gala dos Premios do Deporte de la Diputación de A Coruña, celebrada en el Teatro Colón y presidida por Valentín González Formoso. 

El galardón distingue el trabajo desarrollado durante el pasado año para acercar la práctica deportiva a niños y niñas con diversidad funcional, consolidando un modelo centrado en la inclusión y la igualdad de oportunidades. 

Desde la entidad subrayan que los verdaderos protagonistas son los menores que forman parte del proyecto, cuyo esfuerzo y avances diarios representan el principal motor de la agrupación, que se ha convertido en una de las más dinámicas y relevantes para el municipio carballés y toda la comarca. El reconocimiento pone también en valor una estructura basada en el voluntariado y en una red solidaria que permite sostener la actividad con recursos limitados. La agrupación agradeció el apoyo de las familias, administraciones y de la sociedad de Carballo y Bergantiños en general.

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