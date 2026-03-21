Un Paso Máis trae a Carballo el premio al deporte inclusivo de la Diputación

Representantes de Un Paso Máis recibiendo el premio en la Gala do Deporte Cedida

La Agrupación Deportiva Un Paso Máis ha sido reconocida con el premio a mejor entidad en la promoción del deporte inclusivo en la IV Gala dos Premios do Deporte de la Diputación de A Coruña, celebrada en el Teatro Colón y presidida por Valentín González Formoso.

El galardón distingue el trabajo desarrollado durante el pasado año para acercar la práctica deportiva a niños y niñas con diversidad funcional, consolidando un modelo centrado en la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Desde la entidad subrayan que los verdaderos protagonistas son los menores que forman parte del proyecto, cuyo esfuerzo y avances diarios representan el principal motor de la agrupación, que se ha convertido en una de las más dinámicas y relevantes para el municipio carballés y toda la comarca. El reconocimiento pone también en valor una estructura basada en el voluntariado y en una red solidaria que permite sostener la actividad con recursos limitados. La agrupación agradeció el apoyo de las familias, administraciones y de la sociedad de Carballo y Bergantiños en general.