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Carballo

El mercado carballés premia la fidelidad de su clientela con la entrega de carros de compra

La iniciativa se enmarca dentro del plan anual de dinamización de la plaza de abastos

Redacción
22/03/2026 20:29
La entrega se hizo este domingo en las instalaciones del propio mercado municipal
La entrega se hizo este domingo en las instalaciones del propio mercado municipal
Cedida
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El mercado municipal de Carballo aprovechó la animación que siempre conlleva la tradicional feria dominical para hacer entrega de los diez carritos de compra que se sortearon durante el presente mes de marzo. 

La iniciativa se enmarca dentro del Plan anual de dinamización de la plaza de abastos y con la misma se busca poner en valor la figura de las personas consumidoras que apuestan por el producto de proximidad. 

El acto de entrega contó con la presencia del concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela, y de la presidenta de la asociación de placeros “A Plaza”, Ángeles Bello. 

Ambos aprovecharon para destacar la importancia de incentivar las compras en el mercado tanto por la calidad del producto que se oferta en los distintos puestos de venta como por el hecho de que de esta forma se contribuye a generar riqueza. 

También incidieron en la apuesta por la sostenibilidad que supone el uso del carrito de la compra frente a las bolsas de plástico. 

A la entrega solo pudieron asistir seis de las diez personas afortunadas.

 Las cuatro restantes pasarán por las instalaciones del mercado a lo largo de los próximos días para recoger su premio. 

Las actividades de dinamización del mercado municipal continuarán en el mes de abril, en el que la programación girará en torno a dos ejes fundamentales: la celebración de la Pascua y la promoción de la salud, con nuevas iniciativas para seguir dinamizando uno de los motores económicos de Carballo.

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