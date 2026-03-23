Caixabank colabora con Afaber con 5.000 euros para ayudar a financiar el transporte adaptado
La entidad financiera y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Bergantiños suscribieron un convenio
La entidad financiera Caixabank acaba de firmar un convenio de colaboración con la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer de la comarca de Bergantiños (Afaber), que permitirá a esta entidad continuar desempeñando sus servicios. El director Ángel Santos Calvo firmó un convenio de colaboración con Afaber, con la entrega de una donación de 5.000 euros.
A la firma del acuerdo asistieron también el presidente de Afaber, Jesús Villar, y la tesorera, María Vilariño. Desde Afaber quisieron mostrar su agradecimiento a la entidad financiera “por esta donación e a colaboración ano tras ano, a cal nos permite seguir medrando e axudando a máis familias da contorna afectadas polas demencias”.
Con esta cuantía económica, la asociación podrá hacer frente al mantenimiento del transporte adaptado que permite el acceso a los programas de estimulación físico-cognitiva a personas afectadas por el alzhéimer y otro tipo de demencias. Afaber también tiene en marcha varios obradoiros en la comarca de Bergantiños con diferentes temáticas