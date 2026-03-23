Caixabank colabora con Afaber con 5.000 euros para ayudar a financiar el transporte adaptado

Participantes en la firma del convenio entre Caixabank y Afaber Cedida

La entidad financiera Caixabank acaba de firmar un convenio de colaboración con la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer de la comarca de Bergantiños (Afaber), que permitirá a esta entidad continuar desempeñando sus servicios. El director Ángel Santos Calvo firmó un convenio de colaboración con Afaber, con la entrega de una donación de 5.000 euros.

A la firma del acuerdo asistieron también el presidente de Afaber, Jesús Villar, y la tesorera, María Vilariño. Desde Afaber quisieron mostrar su agradecimiento a la entidad financiera “por esta donación e a colaboración ano tras ano, a cal nos permite seguir medrando e axudando a máis familias da contorna afectadas polas demencias”.

Con esta cuantía económica, la asociación podrá hacer frente al mantenimiento del transporte adaptado que permite el acceso a los programas de estimulación físico-cognitiva a personas afectadas por el alzhéimer y otro tipo de demencias. Afaber también tiene en marcha varios obradoiros en la comarca de Bergantiños con diferentes temáticas