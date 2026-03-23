El gobierno local da luz verde a la construcción de tres nuevos apartamentos turísticos en Razo

Tres de las nuevas viviendas construidas en Razo Mar Casal

El gobierno local de Carballo aprobó este lunes la licencia de obra para la edificación de un nuevo complejo de alojamientos turísticos en la calle Pacífico, en Razo. El proyecto contempla la creación de tres apartamentos con una capacidad total de 15 plazas, distribuidas a razón de cinco por unidad.

Más allá del ámbito turístico, el ejecutivo impulsó nuevas inversiones en el polígono de Bértoa mediante la concesión de una licencia para una nave industrial en la calle del Titanio. La empresa Ventanorte S.L. invertirá más de 250.000 euros en un taller de carpintería metálica. Asimismo, el Concello renovó su apoyo al tejido emprendedor con una aportación de 20.000 euros a la Cámara de Comercio para el mantenimiento del Vivero de Empresas, destinado a ofrecer asesoramiento y formación gratuita.

También se autorizó la ampliación de una explotación de vacuno de leche en Rus, con un nuevo almacén de 600 metros cuadrados, y la reforma de una vivienda unifamiliar en Outeiro con un presupuesto de 100.000 euros. En el apartado deportivo, se fijó para el 7 de junio la carrera “10K Carballo 2026”, con un precio de 5 euros para la categoría absoluta y carácter gratuito para los menores.