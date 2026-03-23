El PP carballés reclama un plan municipal de bienestar animal y una revisión del modelo de recogida

El portavoz del PP, Rubén Lorenzo, en un momento del pleno Mar Casal

El PP de Carballo ha presentado una moción para impulsar la creación de un plan municipal de bienestar animal. La propuesta popular insta al gobierno local a realizar un estudio técnico sobre la viabilidad de una protectora municipal y a evaluar alternativas que mejoren la atención de los animales abandonados, reduciendo los costes que actualmente asume el Concello.

Según la agrupación, el sistema vigente está “obsoleto”, ya que la recogida de animales sigue vinculada a un contrato de basuras con más de 13 años de antigüedad. Tras una visita a las dependencias del punto limpio, los concejales denunciaron que la perrera municipal solo dispone de nueve espacios reducidos en condiciones mejorables. Esta situación, recuerdan los populares, obliga a derivar a la mayoría de los animales a centros privados y hoteles caninos, generando un gasto creciente que, según la formación, carece de una evaluación pública de eficiencia.

“Non pedimos gastar máis, pedimos gastar mellor”, señala el portavoz popular, Rubén Lorenzo. La moción propone analizar opciones como la gestión directa, la prestación mancomunada con otros concellos de la comarca o la firma de convenios con entidades protectoras.