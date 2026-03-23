La escollera que protegerá los taludes de Razo de la erosión ya toma forma

La escollera que se está construyendo en la zona de A Cabreira, en Razo Mar Casal

El mes de buen tiempo que ha tenido la comarca después de semanas de temporales ha permitido avanzar a buen ritmo en las obras de la Demarcación de Costas en la zona de A Cabreira de Razo, donde ya toma forma la escollera que protegerá los taludes de la erosión. Los trabajos siguen centrados en la primera zona de actuación, pasando el Cordobés.

Allí, desde hace justo un mes está instalada una grúa de grandes dimensiones que está moviendo hasta la playa piedras de alto tonelaje, que forman esta escollera que forma parte de las defensas blandas que se están construyendo para evitar que el oleaje se siga comiendo la primera línea de costa. Estas defensas blandas permitirá una mejor fijación de la vegetación y reducirá la vulnerabilidad del terreno.

En las zonas donde hay mayor erosión, también se suavizarán las pendientes de los taludes para mejorar su estabilidad. Esta es solo la primera fase de los trabajos, y aún queda mucho por hacer. Por el momento el tráfico sigue abierto en ambos sentidos en la carretera de la costa, y se sigue aparcando en primera línea de playa, excepto en la zona ocupada por el material y la maquinaria.

Cuando los trabajos dejen de centrarse en la parte baja de los taludes, comenzarán los de la parte alta, que son los que afectarán a los vecinos y visitantes, obligando en parte a cortar el tráfico.

Las obras que se están ejecutando en el litoral carballés Mar Casal

Cabe recordar que en la zona que va desde el acceso de la playa hasta las inmediaciones del Náutico de Razo, además de eliminar la línea de aparcamientos, se desplazará la senda peatonal de madera ocupando la zona actual de uno de los carriles de circulación, lo que implicará la reorganización del tráfico, habilitando solo el tráfico unidireccional, en dirección oeste, y reduciendo notablemente la circulación de vehículos.

En el tramo contiguo se prevé alejar la carretera de la costa con el fin de que las medidas de contención no generen la reducción del ancho mínimo de la playa y se reconstruirá el muro de escollera que actualmente se encuentra como protección y sostenimiento de talud a lo largo de todo el borde litoral de esta zona. Esto quiere decir que se aumentará el espacio de la playa. A partir de la zona del chiringuito se reforzarán los muros de escollera existentes en los accesos a la playa y se eliminarán también los aparcamientos.

Por último, en la zona más alejada del núcleo que se considera virgen, solo se retranqueará el vial permitiendo que el proceso natural de erosión continúe sin intervención directa, dado que no compromete infraestructuras críticas. Además, se reorganizarán las sendas peatonales existentes para minimizar el impacto ambiental y mejorar la accesibilidad. Se instalarán pavimentos de tipo terrizo, elaborados con materiales reciclados como el vidrio, que ofrecen mayor resistencia a la lluvia y evitan la disgregación del firme.

También se rehabilitarán las pasarelas de madera que actualmente están en mal estado, ampliando su anchura hasta tres metros en algunos tramos. El proyecto también incluye la canalización de las aguas de escorrentía para evitar que sigan contribuyendo a la erosión de los taludes. Actualmente, la falta de un sistema adecuado de drenaje que debilita aún más la estructura del borde costero.