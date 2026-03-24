Carballo refuerza los servicios en el litoral para la Semana Santa

Lamas, Vales y el alcalde Daniel Pérez en su visita a la playa de Razo Cedida

El Concello de Carballo ultima la puesta a punto de su litoral con el objetivo de afrontar la Semana Santa en las mejores condiciones. A pocos días del inicio del periodo vacacional, el municipio centra sus esfuerzos en garantizar playas seguras, accesibles y en un estado ambiental óptimo para recibir a visitantes y residentes.

Durante las últimas jornadas, los operarios municipales han intensificado los trabajos de revisión y acondicionamiento de los espacios públicos. Las labores incluyen la limpieza de zonas verdes, la puesta a punto del mobiliario urbano y la supervisión de infraestructuras clave. Entre ellas destacan los accesos a los arenales, las pasarelas y los elementos de seguridad, con el fin de asegurar un tránsito cómodo y sin riesgos.

Además, los aseos públicos ya están preparados para entrar en funcionamiento, un servicio fundamental ante el incremento de afluencia previsto en estos días festivos. Todo ello se complementa con la calidad ambiental del litoral carballés, avalada por la calificación de “excelente” en las aguas de baño, lo que refuerza la confianza de los usuarios. El dispositivo municipal se apoya también en una inversión reciente superior a los 100.000 euros destinada a la mejora de infraestructuras.

Entre las actuaciones realizadas figuran la renovación de pasarelas y la sustitución de barandillas en zonas sensibles, con el objetivo de mejorar tanto la accesibilidad como la integración con el entorno natural. A estas medidas se suman las intervenciones que está ejecutando la Demarcación de Costas en la zona de A Cabreira, en donde, como se informó en estas mismas páginas esta semana, ya toma forma la nueva escollera. Aunque estos trabajos buscan frenar los desprendimientos y mejorar la seguridad, también implican la demolición de un tramo del paseo, que permanece cerrado al tránsito tanto de peatones como de vehículos.