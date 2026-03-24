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Carballo

El Carballo Interplay dedica una sesión infantil a la serie Pipo el 16 de abril en la Biblioteca Rego da Balsa

Redacción
24/03/2026 22:46
Un fotograma de Pipo
Un fotograma de Pipo
Cedida
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El Carballo Interplay suma a la programación de su 13ª edición una propuesta pensada específicamente para el público infantil con la proyección de la serie Pipo, que podrá verse el próximo jueves 16 de abril a las 18:30 horas en la Biblioteca Rego da Balsa. La actividad está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 7 años y requerirá inscripción previa. Toda la información sobre la reserva de plazas puede consultarse en la web del concello. 

La sesión se integra en una nueva edición del festival de contenidos digitales, que se celebrará del 16 al 19 de abril y que volverá a convertir Carballo en un espacio de encuentro para la creación en línea, las nuevas narrativas audiovisuales y la reflexión en torno al ecosistema digital contemporáneo. Junto a sus secciones competitivas, los encuentros con creadoras y creadores y las actividades en directo, el festival continúa abriendo también espacios para públicos diversos, incorporando contenidos diseñados para los niños y sus familias. 

Pipo cuenta la historia de Berta, una niña de seis años que vive con su madre y con su hermano pequeño, al que llama siempre Mocos. En el primer día del nuevo curso escolar, la niña encuentra en el patio trasero de su casa a Pipo, un extraterrestre que ha caído del cielo y al que decide esconder en su habitación. Muy pronto, Berta descubre que su nuevo compañero es bastante distinto a ella: ruidoso, desordenado y con un apetito desmedido que lo lleva a comer prácticamente cualquier cosa. La llegada de Pipo transforma la vida cotidiana de la familia en una aventura continua. 

Con sorpresa y curiosidad, el pequeño extraterrestre irá descubriendo los hábitos humanos, desde lavarse los dientes hasta pelar naranjas, mientras revela poco a poco los muchos secretos que esconde. El universo diario de Berta se convierte así en un escenario lleno de humor, imaginación y descubrimientos, pensado para conectar con el público infantil a través de una historia cercana, divertida y llena de fantasía. 

Con esta actividad, Carballo Interplay refuerza su intención de ofrecer una programación plural y abierta, capaz de dialogar con distintos públicos y edades en torno a la cultura audiovisual y digitalCarballo Interplay está organizado por el Concello de Carballo y Turismo de Carballo, con producción y dirección de Cósmica. Cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de Agadic, y de la Deputación da Coruña

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