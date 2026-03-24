El cortometraje ‘A Costa e os castelos’ inicia su recorrido de presentación en Zas y Carballo

Una escena del corto

‘A Costa e os castelos’, el nuevo cortometraje documental dirigido por el baiés Alejandro Gándara Porteiro, comenzará este fin de semana su recorrido público con las dos primeras presentaciones en Zas y Carballo.

La película propone un viaje por la Costa da Morte a través de sus castillos, torres y pazos, construyendo un relato sobre historia, memoria, paisaje y territorio, y estableciendo un diálogo entre pasado y presente de estos espacios patrimoniales desde una mirada rigurosa, sensible y contemporánea

El estreno llega además en un momento significativo para el equipo, ya que Alejandro Gándara y Manuel Lucas Mariño fueron recientemente reconocidos con el Premio Mestre Mateo al Mellor Documental por 360 Curvas, trabajo en el que participaron como codirector y director de fotografía, respectivamente.

La primera presentación tendrá lugar el viernes 27 de marzo a las 20:30 horas en las Torres do Allo (Zas), y la segunda, el sábado 28 de marzo a las 20:00 horas en Espazo Sol (Carballo).

Este cortometraje de 30 minutos recorre enclaves como el Castelo de Vimianzo, las Torres de Mens, la Torre da Penela, las Torres do Allo o el Castelo de San Carlos, explorando historia, memoria y patrimonio de la Costa da Morte, y mostrando cómo estos espacios siguen presentes en el territorio actual. El proyecto se realizó con el apoyo de la Deputación da Coruña, a través del fondo Fondo de proxectos culturais Reino de Galicia 2025.