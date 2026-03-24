El cuartel de Carballo contará con dos guardias civiles más y el de Corcubión con uno

Los nuevos agentes que se van a incorporar a distintos puestos de la provincia posando con los mandos y el subdelegado Cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el teniente coronel de la Guardia Civil, Pablo Lago Blanco, fueron los encargados de dar la bienvenida a los nuevos agentes destinados a la provincia, con la incorporación de 15 efectivos a la Comandancia de A Coruña y de 12 al subsector de Tráfico.

En el primer apartado se incluyen los dos que irán destinados al cuartel del Instituto Armado en Carballo y otro que acabará en el puesto de Corcubión.

El subdelegado del Gobierno incidió en que la incorporación de estos nuevos efectivos contribuye a reforzar un modelo de seguridad eficaz y próximo, que sitúa a Galicia como la segunda comunidad autónoma más segura de España.

“Este é un logro colectivo que responde á profesionalidade, á dedicación e ao compromiso das forzas e corpos de seguridade do Estado”, afirmó.

También recordó que la provincia cuenta con una estructura consolidada de la Guardia Civil, con una comandancia y cinco compañías ubicadas en A Coruña, Ferrol, Santiago, Noia y Carballo, lo que permite ofrecer una respuesta idónea a las necesidades de seguridad en todo el territorio.

“O traballo constante e comprometido da Garda Civil é clave para manter a seguridade e a tranquilidade da cidadanía nunha provincia ampla e diversa como a da Coruña”, destacó Julio Abalde, a la vez que apuntaba a la importancia de la presencia policial tanto en el ámbito rural como en el litoral y en las principales vías de comunicación.