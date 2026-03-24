Primavera enDanza celebrará sus 24 años en Carballo con cinco espectáculos

La concelleira de Cultura, el alcalde y representantes de algunas compañías durante la presentación Mar Casal

El ciclo Primavera enDanza regresa al Pazo da Cultura de Carballo del 17 al 30 de abril con una nueva edición que reafirma su posición como una de las citas culturales más destacadas de la danza contemporánea en Galicia. Con 24 años de trayectoria, este programa impulsado por la Concellería de Cultura de Carballo continúa apostando por la danza contemporánea como una disciplina artística clave y ofrece un espacio estable y de calidad en un contexto en el que este tipo de propuestas tiene una presencia limitada en la escena gallega.

De hecho, Primavera enDanza es uno de los ciclos más antiguos y consolidados dedicados a este género en Galicia, como recordó la concellería de Cultura y Fiestas en la presentación. Maruxa Suárez estuvo acompañada por Kirenia Martínez, Antón Reixa, Fran Sieira y Lilian Portela, en representación de algunas de las compañías que pasarán este año por Carballo, y por el alcalde, Daniel Pérez. La edición de 2026 incluye un total de cinco espectáculos que combinan talento gallego y propuestas de ámbito estatal.

El programa contará con cuatro compañías gallegas, muestra del alto nivel que está alcanzando la danza en nuestra comunidad en los últimos años, en una propuesta que mezcla lenguajes y disciplinas alrededor del movimiento, el folclore, la tradición y el teatro físico. Entre las compañías gallegas participantes destacan nombres de referencia como Kirenia Martínez, quien abrirá el ciclo con una propuesta innovadora en la que colabora el creador multidisciplinar Antón Reixa; Fran Sieira, que presenta su espectáculo Benquerer con la música de Caamaño & Ameixeiras; y la compañía Amarelo, que aporta una propuesta dirigida al público familiar.

Completa la programación el Colectivo Glovo, que celebra su décimo aniversario con el espectáculo Alén, una pieza de gran formato coproducida por el Concello de Carballo, y el bailarín y coreógrafo Daniel Doña, que cerrará el ciclo con la obra El Verbo, una reflexión escénica sobre la construcción de nuevos rituales contemporáneos. Además de las funciones, Primavera enDanza incluye actividades complementarias orientadas a la interacción con el público, como encuentros con los artistas al finalizar las representaciones y un taller familiar de danza impartido por Raquel Feradás.

El ciclo también refuerza su compromiso con la accesibilidad, incorporando medidas específicas en determinadas funciones, como interpretación en lengua de signos, mochilas vibratorias o materiales adaptados. Las entradas y los bonos ya están a la venta a través de la web del Concello de Carballo y de la taquilla en línea, con precios accesibles que oscilan entre 5 y 9 euros, y bonos desde 17 euros. Con esta nueva edición, Primavera enDanza reafirma su compromiso con la creación contemporánea y con el acercamiento de la danza a todos los públicos, y se consolida como un referente cultural tanto a nivel gallego como estatal.