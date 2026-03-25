Axober acerca la realidad empresarial e institucional a los estudiantes del Monte Neme

El alumnado del Monte Neme en el Concello de Carballo Cedida

Un grupo de 25 alumnos del ciclo de FP de Electricidad y Telecomunicaciones del IES Monte Neme participaron ayer en la jornada “Construíndo o futuro: empresas e formación”, organizada por Axober, con la colaboración del Concello de Carballo y de las empresas Electricidad Rafael y Garaysa. La jornada comenzó en la Casa do Concello, donde el alumnado conoció de primera mano las diferentes dependencias municipales y el funcionamiento de servicios como la Policía Local, el padrón, el mercado y el servicio de recaudación.

El alcalde, Daniel Pérez, y personal del Gobierno municipal y de los distintos departamentos los guiaron por las dependencias, y, posteriormente, el grupo se desplazó hasta el polígono de Bértoa para visitar dos empresas referentes en el sector eléctrico y las telecomunicaciones. La primera parada fue en Electricidad Rafael, empresa fundada en 1989, que está en continuo crecimiento. Rafael García les explicó los principales ámbitos de trabajo de la empresa, ofreciendo al alumnado un contacto directo con la realidad empresarial.

La jornada rematou en Garaysa, empresa líder en el sector, con presencia internacional. De la mano del gerente, Pablo Echegaray, los estudiantes pudieron conocer las procesos productivos y los perfiles profesionales más demandados, entre otras cosas. El presidente de Axober, Diego Iglesias, subrayó que fue una “xornada moi enriquecedora” para acercar el alumnado a la “realidade empresarial do seu sector e orientar mellor o seu futuro profesional”.